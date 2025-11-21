Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    21 Nov 2025 10:26 AM IST
    21 Nov 2025 10:26 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ശോ​ഭ​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്

    സൈനിക പരേഡിൽ സുൽത്താൻ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു
    ആ​ഘോ​ഷ​ശോ​ഭ​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫ​ത്ത​ഹ് സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രേ​ഡ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    മ​​സ്​​​ക​​ത്ത്​: രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ 55ാം ദേ​​ശീ​​യ ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യു​​ള്ള സൈ​​നി​​ക പ​​രേ​​ഡ്​ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫ​ത്ത​ഹ് സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. സേ​​ന​​യു​​ടെ പ​​ര​​മോ​​ന്ന​​ത ക​​മാ​​ൻ​​ഡ​​ർ സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ഹൈ​​തം ബി​​ൻ താ​​രി​​ഖ്​ ​സ​​ല്യൂ​​ട്ട് സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചു. സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ അ​​ധി​​കാ​​ര​​മേ​​റ്റ​​തി​​നു​ശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള അ​ഞ്ചാ​മ​​ത്തെ പ​​രേ​​ഡാ​​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​​ട​​ന്ന​​ത്.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫ​ത്ത​ഹ് സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രേ​ഡ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    റോ​​യ​​ൽ ഒ​​മാ​​ൻ എ​​യ​​ർ​​ഫോ​​ഴ്സ്, റോ​​യ​ൽ നേ​​വി ഓ​​ഫ് ഒ​​മാ​​ൻ, റോ​​യ​​ൽ ഗാ​​ർ​​ഡ് ഓ​​ഫ് ഒ​​മാ​​ൻ, സു​​ൽ​​ത്താ​​ന്റെ പ്ര​​ത്യേ​​ക സേ​​ന, റോ​​യ​​ൽ ഒ​​മാ​​ൻ പൊ​​ലീ​​സ്, റോ​​യ​​ൽ കോ​​ർ​​ട്ട് അ​​ഫ​​യേ​​ഴ്സ്, റോ​​യ​​ൽ കാ​​വ​​ൽ​​റി, റോ​​യ​​ൽ ഗാ​​ർ​​ഡ് കാ​​വ​​ൽ​​റി ഓ​​ഫ് ഒ​​മാ​​ൻ, സം​​യു​​ക്ത സൈ​​നി​​ക മ്യൂ​​സി​​ക്ക​​ൽ ബാ​​ൻ​​ഡ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​യെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന യൂ​​നി​​റ്റു​​ക​​ൾ ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു.

    പ​​രേ​​ഡ് ഗ്രൗ​​ണ്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ സു​​ൽ​​ത്താ​​നെ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​കാ​​ര്യ ഉ​​പ​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി സ​​യ്യി​​ദ് ശി​​ഹാ​​ബ് ബി​​ൻ താ​​രി​​ഖ് അ​​ൽ സ​​ഈ​​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചു.

    ദേ​​ശീ​​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഫ​ത്ത​ഹ് സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​​ട​​ന്ന സൈ​​നി​​ക

    പ​​രേ​​ഡ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു (ഇടത്ത്)

    സൈ​​നി​​ക​വി​​ഭാ​​ഗം സ​​ല്യൂ​​ട്ട് ന​​ൽ​​കി​​യും സൈ​​നി​​ക ബാ​​ൻ​​ഡ് സം​​ഘം ദേ​​ശീ​​യ​ഗാ​​നം ആ​​ല​​പി​​ച്ചും സു​​ൽ​​ത്താ​​നെ ആ​​ന​​യി​​ച്ച​ു. സു​​ൽ​​ത്താ​​ന് ആ​​ദ​​ര​​വ് അ​​റി​​യി​​ച്ച് 21 ആ​​ചാ​​ര​​വെ​​ടി​​ക​​ളും മു​​ഴ​ങ്ങി. വി​​വി​​ധ സൈ​​നി​​ക​വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മ്യൂ​​സി​​ക്ക​​ൽ പ​​രേ​​ഡും ന​​ട​​ന്നു. രാ​​ജ​​കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ലെ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ, സ്​​​റ്റേ​​റ്റ് കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ, ശൂ​​റ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ൻ​​മാ​​ർ, മ​​ന്ത്രി​​മാ​​ർ, ഉ​​പ​​ദേ​​ഷ്​​​ടാ​​ക്ക​​ൾ, മ​​റ്റ് സൈ​​നി​​ക, സു​​ര​​ക്ഷ വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ളു​​ടെ ക​​മാ​​ൻ​​ഡ​​ർ​​മാ​​ർ, അ​​റ​​ബ് ന​​യ​​ത​​ന്ത്ര ദൗ​​ത്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ത​​ല​​വ​​ന്മാ​​ർ, സ്റ്റേ​​റ്റ് കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ, ശൂ​​റ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ, അ​​ണ്ട​​ർ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​മാ​​ർ, ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ​​മാ​​ർ, ജ​​ഡ്ജി​​മാ​​ർ, പ​​ബ്ലി​​ക് പ്രോ​​സി​​ക്യൂ​​ഷ​​ൻ ഡി​​പ്പാ​​ർ​ട്മെ​​ന്റ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ, വാ​​ലി​​മാ​​ർ, ശൈ​​ഖ്​​​മാ​​ർ, അം​​ബാ​​സ​​ഡ​​ർ​​മാ​​ർ എ​ന്നി​​വ​​ർ പ​​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​ൽ

    അ​ണി​നി​ര​ന്ന അ​ശ്വാ​രൂ​ഢ സേ​ന

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി. ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ കൂ​റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്​ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റാ​ലി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യും സു​ൽ​ത്താ​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള റാ​ലി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.


    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​ൽ

    റോ​​യ​​ൽ ഒ​​മാ​​ൻ എ​​യ​​ർ​​ഫോ​​ഴ്സി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​റം പ​ക​ർ​ന്ന്​ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ സീ​ബി​ലും ദോ​ഫാ​റി​ലെ സ​ലാ​ല​യി​ലും രാ​ത്രി ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ​വും ന​ട​ന്നു. ജ​ന​ത്തി​ര​ക്ക് കാ​ര​ണം പ​ല​യി​ട​ത്തും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2023ൽ ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ 2022ൽ ​വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ന് പ​ക​രം ലേ​സ​ർ ഷോ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

