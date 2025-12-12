Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    12 Dec 2025 2:31 PM IST
    12 Dec 2025 2:31 PM IST

    അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ​നി​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ഉ​മ്മ​യു​ടെ ക​ഥ

    അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ​നി​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ഉ​മ്മ​യു​ടെ ക​ഥ
    നിയാസ് പുൽപ്പാടൻ, ഗുബ്ര

    ‘‘ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ മെം​ബ​ർ എ​ന്നാ​ൽ ഫു​ൾ ടൈം ​പൊ​തു​സേ​വ​ന​മാ​ണ്. ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​നം, പ​ഠ​നം, വി​വാ​ഹം, ജോ​ലി, മ​ര​ണം എ​ല്ലാം ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. ഒ​രു നാ​ടി​ന്റെ ദി​ശ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ​രം എ​ല്ലാ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ നാ​ടും സ്വ​ർ​ഗ​മാ​കും...’’

    ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് 2000ൽ ​ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ൽ പ​തി​യു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് ഞാ​ൻ വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​മാ​ണ്, അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ്സി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​ന്റെ ഓ​ർ​മ. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡ് സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ വ​നി​ത​ക​ളെ കി​ട്ടാ​നി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ലം. വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​വും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും മാ​റി​മാ​റി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​പ്പോ​ലെ​ത​ന്നെ മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഡൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌. സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ന്ന് ന​റു​ക്ക് വീ​ണ​ത് ഉ​മ്മ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യി വ​ള​രെ പി​ന്നി​ൽ നി​ന്നി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തും പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​യും ഡി​ഗ്രി​യും പാ​സാ​യ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വം വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഉ​മ്മ.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ലീ​ഗ് അ​നു​ഭാ​വി​യാ​യ വ​ല്ല്യു​പ്പ​യു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഉ​മ്മ അ​ങ്ങ​നെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി. ഉ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ടും ഉ​പ്പ​യു​ടെ വീ​ടും ഒ​രേ വാ​ർ​ഡി​ൽ ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഉ​മ്മ പു​ല്ലു​പോ​ലെ ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി. അ​ന്നു ഉ​മ്മ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ചി​ഹ്നം കു​ട​യാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​റി​യ വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കു​ട ത​ല​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ആ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​മ്മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വോ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യും അ​ണി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ​യും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് പോ​ലും കാ​ണാ​ത്ത ഉ​മ്മ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി.

    ഉ​മ്മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യ​തോ​ടു​കൂ​ടി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഞ്ഞി കു​ടി​യും മു​ട്ടി എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഉ​മ്മ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​റാ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും തി​ള​ങ്ങി. 20 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​കാ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​യു​ടെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കാ​നും വെ​റും ഒ​രു നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തു​കാ​രി​യാ​യ ടീ​ച്ച​ർ ആ​യി മാ​റേ​ണ്ട ഉ​മ്മ ജി​ല്ല ഭ​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത് അ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ആ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ വാ​ർ​ഡ് സീ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ഓ​രോ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഉ​മ്മ​യു​ടെ കൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ഞാ​നാ​ണ് പോ​കാ​റ്. ഓ​രോ നാ​ട്ടി​ലെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി ചെ​ല്ലാ​ൻ ഇ​തു​പോ​ലൊ​രു അ​വ​സ​രം വേ​റെ​യി​ല്ല. ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള ഓ​രോ നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും ആ​ധി​യും, പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​ക​ളി​ൽ ന​മു​ക്ക് അ​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഓ​രോ നാ​ടി​ന്റെ​യും സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും ആ​വേ​ശ​മേ​റി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ്.

    2012 മു​ത​ൽ 2018 വ​രെ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഐ.​ടി മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ നാ​ടും അ​വി​ടു​ത്തെ നാ​ട്ടു​കാ​രും വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മേ വ​രാ​റു​ള്ളൂ. ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ മെം​ബ​ർ എ​ന്നാ​ൽ ഫു​ൾ ടൈം ​പൊ​തു​സേ​വ​ന​മാ​ണ്. ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​നം, പ​ഠ​നം, വി​വാ​ഹം, ജോ​ലി, മ​ര​ണം എ​ല്ലാം ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. ഒ​രു നാ​ടി​ന്റെ ദി​ശ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ​രം എ​ല്ലാ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ നാ​ടും സ്വ​ർ​ഗ​മാ​കും.

