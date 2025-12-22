Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 12:30 PM IST

    ഗാ​ല​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ ന​ക്ഷ​ത്രം

    ഗാ​ല​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ ന​ക്ഷ​ത്രം
    ഗാ​ല ച​ർ​ച്ച് കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ ന​ക്ഷ​ത്രം

    ക്രി​സ്മ​സ് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ദ്യം തെ​ളി​യു​ന്ന​ത് ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​ണ്. ഗാ​ല ച​ർ​ച്ച് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ആ ​ന​ക്ഷ​ത്രം ഒ​രു അ​ല​ങ്കാ​രം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും നി​ശ്ശ​ബ്ദ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്നും ആ ​പ്ര​കാ​ശം ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ മ​ധു​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    “ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്രം” എ​ന്ന പേ​ര് കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത് 2015ലെ ​ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​മാ​ണ്. അ​ന്ന് ഗാ​ല സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു പ​ള്ളി ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ബോ​ഷ് ഹാ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന കാ​ലം. ക്രി​സ്മ​സ് അ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, വേ​റി​ട്ട ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നൊ​രു ആ​ശ​യം മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ദി​ച്ചു.

    അ​ന്ന് മി​സ്ഫ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ന്റെ ചെ​റി​യ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ, ഈ ​ആ​ശ​യം പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ വ​ലം​കൈ സ​ജി ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. ഒ​രു ആ​ശ​യം ത​ല​യി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ൽ അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​തെ എ​നി​ക്ക് ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ല. ജോ​ലി​സ​മ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം, രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സ്റ്റീ​ൽ പൈ​പ്പ് വെ​ൽ​ഡ് ചെ​യ്ത്, ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റു മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ അ​ന്നോ​ളം ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്രം അ​താ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഒ​ന്നും ഇ​ത്ര വ്യാ​പ​ക​മ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫോ​ട്ടോ സ​ഹി​തം വാ​ർ​ത്ത വ​ന്ന​ത് ഇ​ന്നും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ട്. ന​ക്ഷ​ത്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നും യൂ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ന്ന​ത്തെ വി​കാ​രി ജോ​ർ​ജ് വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ച്ച​നും ക​ട്ട​ക്കു​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് ന​ന്ദി​യോ​ടെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് ക്രി​സ്മ​സ് ന​ക്ഷ​ത്രം വീ​ണ്ടും തെ​ളി​യു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ ആ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​വും, ഒ​പ്പം നി​ന്ന എ​ല്ലാ മു​ഖ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്നു.

    ചി​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​സ്ത​മി​ക്കി​ല്ല; അ​വ ഓ​രോ ക്രി​സ്മ​സി​ലും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മ്മെ തേ​ടി​യെ​ത്തും.

