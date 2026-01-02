മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പ്രകാശമായി തിളങ്ങിയ നക്ഷത്രം

മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പ്രകാശമായി തിളങ്ങിയ നക്ഷത്രംtext_fields
‘വീട്ടിൽ സന്ധ്യയായാൽ അമ്മ ദീപം തെളിക്കും. അതേസമയം തന്നെ, അയൽവാസിയായ ജോസഫ് അങ്കിളിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രം തെളിയും. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു കൗതുകമായിരുന്നു. ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചം മതം ചോദിച്ചില്ല; അതു വെറും വെളിച്ചമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ച പ്രകാശം...’
ഹിന്ദുവായ എന്റെ ബാല്യത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഓർമയിൽ മായാതെ കിടക്കുന്ന, ഇന്നും ഹൃദയം നനക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. ആലപ്പുഴയാണ് എന്റെ നാട്. മതങ്ങളും മനുഷ്യരും ചേർന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന, ഉത്സവങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയുമായിരുന്ന ഒരു കാലം.
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം വന്നാൽ നാടിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറും. റോഡരികിലെ കടകളിൽ നിറയെ അലങ്കാരങ്ങൾ, പള്ളികളിൽ നിന്നുള്ള കരോൾ ഗാനങ്ങൾ, വീടുകളിലെ കേക്കിന്റെ മണം -എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ഉത്സവസന്ധ്യ. അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ കൂട്ടമായി അയൽവീടുകളിലേക്ക് പോകും. ‘ഇവിടെയും കേക്ക് കിട്ടും’ എന്ന സന്തോഷം മാത്രം. മതഭേദമോ വേർതിരിവോ അറിയാത്ത പ്രായം.
അമ്മ കൈയിൽ തരുന്ന മധുരം പോലെ തന്നെ, അയൽവീട്ടിലെ റാഹേൽ അമ്മൂമ്മ സ്നേഹത്തോടെ തരുന്ന പ്ലം കേക്കും ഇന്നും മനസ്സിൽ അതേരുചിയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. പള്ളിയിലെ മണിനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ, അത് അമ്പലത്തിലെ സന്ധ്യാദീപാരാധന പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം വിതറി. ഓരോ വിശ്വാസവും അതിന്റെ വഴിയിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ചെങ്കിലും, മനുഷ്യർ ഒരേ മനസ്സോടെ തമ്മിൽ ചേർന്നുനിന്ന കാലം.
ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നെങ്കിലും, ആ രാത്രിയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തെളിഞ്ഞ നക്ഷത്രം ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു. അത് ഒരു മതത്തിന്റെ ചിഹ്നമല്ലായിരുന്നു; അത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പ്രകാശമായിരുന്നു. ക്രിസ്മസും ഓണവും വിഷുവും പെരുന്നാളും എല്ലാം ഒരുപോലെ.
ഇന്ന് ഗൾഫിലെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ, ഡിസംബർ മാസം വരുമ്പോൾ ആ എന്റെ ബാല്യകാല നാടായ ആലപ്പുഴ വീണ്ടും മനസ്സിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും; എന്റെ റാഹേൽ അമ്മൂമ്മയെയും. ഇവിടെ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രിസ്മസ് അലങ്കാരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ആ പഴയ നക്ഷത്രം കണ്ണിൽ തെളിയും. തിരക്കിനിടയിൽ പോലും ഹൃദയം നിമിഷം നിശ്ശബ്ദമാകുന്ന ഒരു ഓർമ.
അന്നത്തെ ആ ചെറിയ നക്ഷത്രം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ്: വിശ്വാസങ്ങൾ വേറെയായാലും, ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായാലും, മനുഷ്യഹൃദയം ഒരേതാണ്. സ്നേഹവും പങ്കിടലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും തന്നെയാകും.
