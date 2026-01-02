Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:36 PM IST

    മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പ്രകാശമായി തിളങ്ങിയ നക്ഷത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പ്രകാശമായി തിളങ്ങിയ നക്ഷത്രം
    cancel

    ‘വീ​ട്ടി​ൽ സ​ന്ധ്യ​യാ​യാ​ൽ അ​മ്മ ദീ​പം തെ​ളി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം ത​ന്നെ, അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ ജോ​സ​ഫ് അ​ങ്കി​ളി​ന്റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ക്രി​സ്മ​സ് ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യും. ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തൊ​രു കൗ​തു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം മ​തം ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല; അ​തു വെ​റും വെ​ളി​ച്ച​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച പ്ര​കാ​ശം...’

    ഹി​ന്ദു​വാ​യ എ​ന്റെ ബാ​ല്യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ർ​മ​യി​ൽ മാ​യാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന, ഇ​ന്നും ഹൃ​ദ​യം ന​ന​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യാ​ണ് എ​ന്റെ നാ​ട്. മ​ത​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന, ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ലം.

    വീ​ട്ടി​ൽ സ​ന്ധ്യ​യാ​യാ​ൽ അ​മ്മ ദീ​പം തെ​ളി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ ജോ​സ​ഫ് അ​ങ്കി​ളി​ന്റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ക്രി​സ്മ​സ് ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യും. ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തൊ​രു കൗ​തു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം മ​തം ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല; അ​തു വെ​റും വെ​ളി​ച്ച​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച പ്ര​കാ​ശം.

    ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം വ​ന്നാ​ൽ നാ​ടി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മാ​റും. റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ൽ നി​റ​യെ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ളി​​ലെ കേ​ക്കി​ന്റെ മ​ണം -എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​സ​ന്ധ്യ. അ​ന്ന് രാ​ത്രി ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി അ​യ​ൽ​വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കും. ‘ഇ​വി​ടെ​യും കേ​ക്ക് കി​ട്ടും’ എ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം മാ​ത്രം. മ​ത​ഭേ​ദ​മോ വേ​ർ​തി​രി​വോ അ​റി​യാ​ത്ത പ്രാ​യം.

    അ​മ്മ കൈ​യി​ൽ ത​രു​ന്ന മ​ധു​രം പോ​ലെ ത​ന്നെ, അ​യ​ൽ​വീ​ട്ടി​ലെ റാ​ഹേ​ൽ അ​മ്മൂ​മ്മ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ത​രു​ന്ന പ്ലം ​കേ​ക്കും ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ അ​തേ​രു​ചി​യോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​ള്ളി​യി​ലെ മ​ണി​നാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് അ​മ്പ​ല​ത്തി​ലെ സ​ന്ധ്യാ​ദീ​പാ​രാ​ധ​ന പോ​ലെ ത​ന്നെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം വി​ത​റി. ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സ​വും അ​തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ൽ ദൈ​വ​ത്തെ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, മ​നു​ഷ്യ​ർ ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ ത​മ്മി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന കാ​ലം.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ആ ​രാ​ത്രി​യി​ൽ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് തെ​ളി​ഞ്ഞ ന​ക്ഷ​ത്രം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ന്റെ ചി​ഹ്ന​മ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു; അ​ത് മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സും ഓ​ണ​വും വി​ഷു​വും പെ​രു​ന്നാ​ളും എ​ല്ലാം ഒ​രു​പോ​ലെ.

    ഇ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം വ​രു​മ്പോ​ൾ ആ ​എ​ന്റെ ബാ​ല്യ​കാ​ല നാ​ടാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ വീ​ണ്ടും മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കും; എ​ന്റെ റാ​ഹേ​ൽ അ​മ്മൂ​മ്മ​യെ​യും. ഇ​വി​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ, ആ ​പ​ഴ​യ ന​ക്ഷ​ത്രം ക​ണ്ണി​ൽ തെ​ളി​യും. തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ പോ​ലും ഹൃ​ദ​യം നി​മി​ഷം നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​കു​ന്ന ഒ​രു ഓ​ർ​മ.

    അ​ന്ന​ത്തെ ആ ​ചെ​റി​യ ന​ക്ഷ​ത്രം എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് ഇ​താ​ണ്: വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ വേ​റെ​യാ​യാ​ലും, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യാ​ലും, മ​നു​ഷ്യ​ഹൃ​ദ​യം ഒ​രേ​താ​ണ്. സ്നേ​ഹ​വും പ​ങ്കി​ട​ലും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, എ​ല്ലാ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ത​ന്നെ​യാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - The star that shone as a beacon of human relationships
    Similar News
    Next Story
    X