    കോ​ട​മ​ഞ്ഞൊ​ഴി​ഞ്ഞു ന​യ​ന മ​നോ​ഹ​രി​യാ​യി സ​ലാ​ല

    കോ​ട​മ​ഞ്ഞൊ​ഴി​ഞ്ഞു ന​യ​ന മ​നോ​ഹ​രി​യാ​യി സ​ലാ​ല
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഖ​രീ​ഫ് കാ​ഴ്ച

    സ​ലാ​ല: ഖ​രീ​ഫി​ന് വി​ട പ​റ​യാ​നൊ​രു​ങ്ങി സ​ലാ​ല. മ​ൺ​സൂ​ൺ കാ​ല​ത്ത് ദോ​ഫാ​റി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ളെ വാ​രി​പ്പു​ണ​രു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ കു​ളി​ർ​മ​യു​ള്ള മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം തെ​ളി​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഖ​രീ​ഫ് കാ​ല​ത്ത് ഹ​രി​ത​വ​ർ​ണ​മ​ണി​യു​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ളും താ​ഴ്വാ​ര​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ൻ കീ​ഴി​ൽ പൂ​ർ​ണ ശോ​ഭ​യോ​ടെ കാ​ണാ​നു​ള്ള നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി​യു​ള്ള​ത്.

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഖ​രീ​ഫ് കാ​ഴ്ച

    ക്യാ​മ​റക്കണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തും വാ​ക്കു​ക​ൾകൊ​ണ്ട് വ​ർ​ണി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തു​മാ​യി ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി നേ​രി​ട്ടു ക​ണ്ട് ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക ത​ന്നെ വേ​ണം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഖ​രീ​ഫി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​ഴ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ർ​ച്ചോ​ല​ക​ളും വേ​ണ്ട​ത്ര സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ രൂ​പം കൊ​ണ്ട ക​ന​ത്ത മ​ഴ മ​ൺ​സൂ​ണി​നെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. ഇ​പ്പോ​ൾ മി​ക്ക അ​രു​വി​ക​ളും ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ട​മ​ഞ്ഞ് മൂ​ടി​യ കാ​ല​ത്തെ വൈ​ബും മ​ഞ്ഞൊ​ഴി​യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തെ വൈ​ബും ഒ​ന്ന് വേ​റെ​യാ​ണ്.

    തെ​ളി​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​ച്ച ചേ​ല​യു​ടു​ത്ത വി​ശാ​ല​മാ​യ കു​ന്നി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളും കാ​ലി​ക​ൾ മേ​യു​ന്ന താ​ഴ്വാ​ര​ങ്ങ​ളും കു​ലീ​ന​ത്വ​മു​ള്ള ചെ​റു​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളും കാ​ണു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ ത​ര​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ചാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ജോ​ലി​സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും മ​നോ​വി​ഷ​മ​ങ്ങ​ളും മ​റ​ക്കാ​ൻ ഈ ​കാ​ല​ത്ത് ദോ​ഫാ​റി​ലെ മ​ല​യോ​ര​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു യാ​ത്ര ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​വും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് നി​ല​ക്കുന്നി​ല്ല. ഓ​രോ കാ​ല​ത്തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ വൈ​ബ് നു​ക​രാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ന് അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ലാ​ല.

    News Summary - The snow has cleared and Salalah is beautiful.
