Madhyamam
    Spirituality
    20 Dec 2025 12:15 AM IST
    20 Dec 2025 12:24 PM IST

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശം

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശം
    ‘‘ജ​ന​റേ​റ്റ​റി​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​മു​റ്റ​വും സ​മ്മാ​ന​പ്പൊ​തി​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി​യ ക്രി​സ്മ​സ്‌ ട്രീ​യും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശ​വും എ​ല്ലാം ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ തി​ള​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി

    ത​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു...’’

    മ​ഞ്ഞു​പെ​യ്യു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ കു​ളി​രു​കോ​രി​യി​ടു​ന്ന ഒ​രു​പാ​ട് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഓ​ടി​യെ​ത്തും. കാ​ല​വും പ്ര​കൃ​തി​യും എ​ല്ലാം അ​നു​ഗ്ര​ഹ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചൊ​രി​യു​ന്ന മാ​സ​മാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ. ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ മൂ​ന്നാ​റി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള മാ​ങ്കു​ളം എ​ന്ന കൊ​ച്ചു​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം. റോ​ഡ്, വൈ​ദ്യു​തി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത (എ​ന്റെ പ്രീ​ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​ന​കാ​ലം വ​രെ​യും) മാ​ങ്കു​ളം ടൗ​ണി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രു കു​ന്നി​ൻ​മു​ക​ളി​ലാ​യി ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ച​ർ​ച്ച് ഇ​ന്നും ഒ​രു വി​കാ​ര​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​ങ്കു​ളം അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്.

    എ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ലം. മ​ഞ്ഞും ത​ണു​പ്പും ഒ​ക്കെ​യു​ള്ള ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സി​ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​മു​മ്പേ പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങും. ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്നും സ​മ്മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കും. ചേ​ട്ട​ന്മാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പു​ഴ​ക്ക​ക്ക​രെ​യു​ള്ള വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഈ​റ്റ (മു​ള) വെ​ട്ടി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്നു ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ. വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ ചെ​യ്യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ് ഈ​റ്റ​ത്ത​ണ്ട് കീ​റി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഇ​ന്നും എ​ന്നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​ട​ത്തെ കൈ​യി​ലെ ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ലി​ൽ നെ​ടു​നീ​ള​ത്തി​ൽ വാ​ക്ക​ത്തി കൊ​ണ്ടു​മു​റി​ഞ്ഞ ഒ​രു പാ​ടു​ണ്ട്. ചേ​ട്ട​ന്മാ​ർ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ചാ​ച്ച​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള പൈ​സ എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് (കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം ന​ല്ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്ക​മു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു) മാ​ങ്കു​ള​ത്തു​ള്ള ക​ട​യി​ൽ പോ​യി വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ലാ​സും പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ത്യാ​വ​ശ്യം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ത്തി​രി​യും പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങി വ​രു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ത്തി​രി ക​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും.

    പെ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ പോ​യി പ​റ​മ്പി​ലും വ​ഴി​യ​രി​കി​ലും നി​ന്ന് പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ വെ​ക്കാ​നു​ള്ള പു​ല്ല് ശേ​ഖ​രി​ക്കും. പി​ന്നീ​ട് പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങും. അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ടു​ക​ളെ​യും ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​രെ​യും ക​ളി​മ​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഭ​ഗീ​ര​ഥ​പ്ര​യ​ത്നം. ഇ​തൊ​ക്കെ ക​ട​യി​ൽ വാ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട്ടും. പൈ​സ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ക​ട​യി​ലെ ആ ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കൊ​ന്നും തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​റി​ല്ല. മ​ണ്ണു​കു​ഴ​ച്ച് ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ആ​ടി​നെ​യൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ഉ​ണ്ണീ​ശോ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ട് വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ണീ​ശോ പോ​ലും ഞെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. പു​ൽ​ക്കൂ​ടി​ന് മാ​ർ​ക്കി​ടാ​ൻ പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​ന്ന ടീ​മി​ലു​ള്ള ഒ​രു ചേ​ട്ട​നെ, ഇ​തി​ൽ ആ​ടേ​ത് ആ​ട്ടി​ട​യ​നേ​ത് എ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു. അ​ത്ര​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു സാ​മ്യം.

    ചാ​ച്ച​ന്റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് ഇ​രു​ട്ടി​നെ കീ​റി​മു​റി​ക്കു​ന്ന ടോ​ർ​ച്ചി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ പാ​തി​രാ കു​ർ​ബാ​ന​ക്കാ​യി ഉ​രു​ള​ൻ​ക​ല്ലു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കൂ​പ്പു​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ല്യ​ചേ​ട്ട​നാ​യി എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഭാ​വം. ജ​ന​റേ​റ്റ​റി​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​മു​റ്റ​വും സ​മ്മാ​ന​പ്പൊ​തി​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി​യ ക്രി​സ്മ​സ്‌ ട്രീ​യും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശ​വും എ​ല്ലാം ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ തി​ള​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി ത​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ചാ​ച്ച​നും അ​മ്മ​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ്യ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ്‌ ആ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത് എ​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​നു​മേ​ൽ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​ന്നു. ആ​കാ​ശ​ത്തെ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി അ​വ​രും ഭൂ​മി​യി​ലെ ഈ ​സ​ന്തോ​ഷ​രാ​വ് ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ഈ ​ക്രി​സ്മ​സി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ക്രി​സ്മ​സ്, ന​വ​വ​ത്സ​രാ​ശം​സ​ക​ൾ.

