Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 9:37 AM IST

    നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി ര​ണ്ടാം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു

    നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി ര​ണ്ടാം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു
    നി​സ്‍വ: നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് നി​സ്‌​വ​യി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം സാ​ദ​ത്ത് അ​ൽ​മു​ഖ​റം ശൈ​ഖ് സാ​ലിം ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ ജു​നൈ​ബി, അ​ദ്ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സൈ​ഫ് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ന​ഭാ​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​സ്‌​ലി​ൻ സ​ലീം, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഷോ​പ് മാ​നേ​ജ​ർ, രാ​ഹു​ൽ, നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​സിം പി.​കെ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി , ര​ണ്ട് ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.പ്ര​തി​മാ​സം ഐ​ഫോ​ൺ 17 പ്രോ, ​സാം​സ​ങ് ടി.​വി​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ, ലു​ലു ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ച് 28 വ​രെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​വ​സാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് മാ​ർ​ച്ച് ആ​ദ്യ വാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

