നൂർ ഗസൽ -ലുലു സമ്മാന പദ്ധതി രണ്ടാം നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നുtext_fields
നിസ്വ: നൂർ ഗസൽ -ലുലു സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം നറുക്കെടുപ്പ് നിസ്വയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്നു. സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗം സാദത്ത് അൽമുഖറം ശൈഖ് സാലിം ബിൻ സാലിം അൽ ജുനൈബി, അദ്ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റ് സാമൂഹിക സംരക്ഷണ ഡയറക്ടർ സൈഫ് ഹമദ് അൽ നഭാനി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ നൂർ ഗസൽ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല റാഷിദ് അൽ അവാദി, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഹസ്ലിൻ സലീം, ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഷോപ് മാനേജർ, രാഹുൽ, നൂർ ഗസൽ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് സെയിൽസ് മാനേജർ അസിം പി.കെ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
ഒമാനിലെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും നിലവിൽ നടക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി , രണ്ട് ഒമാനി റിയാൽ മൂല്യമുള്ള നൂർ ഗസൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.പ്രതിമാസം ഐഫോൺ 17 പ്രോ, സാംസങ് ടി.വികൾ, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ, ലുലു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ എന്നിവയാണ് സമ്മാനങ്ങളായി നൽകുന്നത്. മാർച്ച് 28 വരെ പ്രമോഷൻ കാമ്പയിൻ തുടരുമെന്നും അവസാന നറുക്കെടുപ്പ് മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിൽ നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
