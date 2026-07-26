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    Oman
    Posted On
    date_range 26 July 2026 7:04 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 7:04 PM IST

    കോടമഞ്ഞിലും മഴയിലും ജാഗ്രത വേണം; ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ആർ.ഒ.പി

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    കോടമഞ്ഞിലും മഴയിലും ജാഗ്രത വേണം; ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ആർ.ഒ.പി
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    മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വാഹനമോടിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നാഷനൽ റിസ്ക് രജിസ്റ്ററുമായി സഹകരിച്ചാണ് ആർ.ഒ.പി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    കനത്ത മഴയോ മൂടൽമഞ്ഞോ ഉള്ള സഹചര്യങ്ങളിൽ റോഡപകടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. റോഡുകളിൽ കാഴ്ചപരിധി കുറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത കുറക്കണമെന്നും, ഡ്രൈവിങ്ങിൽ പൂർണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും ആർ.ഒ.പി പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതുജന സുരക്ഷാ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുമായി സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കണം.

    പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിയന്ത്രണത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനമോടിക്കാനും യാത്രക്കാരോട് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.

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    TAGS:Royal oman policewarningRain and fog
    News Summary - The Royal Oman Police warned drivers to be careful during fog and rain
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