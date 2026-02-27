‘പ്രവാചകനും സന്ദേശവും’ പരിപാടി ഇന്നും നാളെയുംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ വഖഫ് -മതകാര്യ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത് തആറുഫ് പരിപാടി ‘പ്രവാചകനും സന്ദേശവും’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ഗാർഡനിൽ വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ രാത്രി ഒമ്പതുവരെ നടക്കുന്ന പരിപാടി പ്രധാനമായും പുതുതായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരെയും ഇതര മതവിശ്വാസികളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം. ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അവബോധം നൽകുക, സാംസ്കാരിക വിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സംവാദങ്ങൾക്കായി സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ taaruf9.com വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 24644660, 24644662 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.
