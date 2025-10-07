Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:33 AM IST

    'ശ​ക്തി'​യു​ടെ ശ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞു; പ​രോ​ക്ഷ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും

    ‘ശ​ക്തി’​യു​ടെ ശ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞു; പ​രോ​ക്ഷ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ‘ശ​ക്തി’ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ന്റെ ശ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞ് തീ​വ്ര ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​മാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 130 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ഇ​തു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 51 മു​ത​ൽ 61 കി.​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗം. ഇ​ത് മ​ധ്യ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഈ ​ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റോ​ട്ട് നീ​ങ്ങി ക്ര​മേ​ണ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കും.

    ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം ഒ​മാ​ന് നേ​രി​ട്ട് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും​ തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ, അ​ൽ വു​സ്ത, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​രോ​ക്ഷ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കും. തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ നാ​ല് മീ​റ്റ​ർ​വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കും.

    വേ​ലി​യേ​റ്റ​സ​മ​യ​ത്ത് താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്. നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ൾ​ട്ടി ഹ​സാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​ലി വാ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബു​ള്ള​റ്റി​നു​ക​ളും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - The power of 'Shakti' has diminished; indirect repercussions will continue
