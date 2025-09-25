Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 12:15 PM IST

    ക​ളി​മു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ​രു​ന്നു ഇ​നി ക​ളി​യാ​ട്ട കാ​ലം

    മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബും ഫു​ഡ്‌ കോ​ർ​ട്ടും പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​വും ഫ​ൺ​ഗെ​യി​മും മ​റ്റാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യാ​ണ് ക​ളി ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്
    ചി​ത്രം ക​ട​പ്പാ​ട്: ഡീ​പ് എ​ഐ

    സു​ഹാ​ർ: ക​ത്തു​ന്ന ചൂ​ടി​ന് അ​ൽ​പം അ​യ​വു​വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ക​ളി​മു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​യെ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി. മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശാ​ല​മാ​യ തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ഴി​ഞ്ഞ കോ​ണു​ക​ളി​ലും ട​ർ​ഫു​ക​ളി​ലും ഇ​നി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കാ​ല​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത​മാ​ത്തോ​ടെ ചൂ​ടി​ന് പ്ര​ക​ട​മാ​യ കു​റ​വ് വ​രു​ന്ന​​തോ​ടെ ക​ളി​ക​ളും ടോ​പ് ഗി​യ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റും. ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ഠി​ന ചൂ​ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ണു​ത്ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​യാ​സം. ക്രി​ക്ക​റ്റ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​രം ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് ക​ളി​മാ​റി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ചെ​ല​വേ​റി​യ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളാ​യി. വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ന​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ, ന​ല്ല ബൗ​ള​ർ, ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ച്ച് ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​തോ​ഷി​ക​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. നി​ശ്ചി​ത പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ് വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ക​ളി​യി​ൽ ടീ​മി​നെ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രെ​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ശ​ബ്ദ​പ​ര​സ്യ​വും കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബും ഫു​ഡ്‌ കോ​ർ​ട്ടും പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​വും ഫ​ൺ​ഗെ​യി​മും മ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യാ​ണ് ക​ളി ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. ഗാ​ല​റി​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്താ​ൻ മ​ല​ബാ​റി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​വേ​ശ​മാ​യ ക​മ​ന്റ​റി അ​വ​താ​ര​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി വ​ലി​യ സം​ഭ​വ​മാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ അ​വ​രു​ടെ വ​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ത​ട്ടു​ക​ട, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ചാ​യ​യും ക​ടി​യും, ജ്യൂ​സ് കോ​ർ​ണ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലും സം​ഘ​ട​ന, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല ടീ​മു​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് നി​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കും. പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ക്കാ​രെ കാ​ശ് ന​ൽ​കി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ക്കും.

    വി​ജ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് വാ​ശി​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ഞ്ചോ ആ​റോ ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക​രും ഉ​ണ്ട്.ലൈ​വാ​യി ക​ളി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പു​തി​യ ത​രം​ഗ​മാ​ണ്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രെ ലേ​ലം ചെ​യ്താ​ണ് ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

