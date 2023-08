മലമുകളിൽനിന്ന്​ വീണയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

cancel camera_alt മലമുകളിൽനിന്ന്​ വീണയാളെ ഹെലികോപ്​ടറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് മസ്കത്ത്​: ജബൽ അഖ്​ദറിൽ ഒമാനി പൗരന്​ മലമുകളിൽനിന്ന്​ വീണ്​ പരിക്ക്​. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക്​ അതിവേഗം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗത്ത്​ വീണ ഇദ്ദേഹത്തെ ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റ്​ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ആൻഡ്​ ആംബുലൻസ്​ വിഭാഗം ഹെലികോപ്​ടറിൽ എത്തിയാണ്​ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്​. മലയിടുക്കിൽ നിന്ന്​ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കണ്ടെത്തിയ ഇയാൾക്ക്​ അധികൃതർ അടിയന്തര ചികിത്സ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ നൽകി. Show Full Article

News Summary -

The person who fell from the hill was rescued