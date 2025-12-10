Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    10 Dec 2025 12:01 PM IST
    10 Dec 2025 12:01 PM IST

    ഒമാനിലെ പ്രവാസികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തിരുത്തൽ കാലാവധി ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്നു

    ഒമാനിലെ പ്രവാസികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തിരുത്തൽ കാലാവധി ഈ മാസം അവസാനിക്കുന്നു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പി​ഴ​ക​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​ള​വ് കാ​ലാ​വ​ധി ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​ഇ​ള​വു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​വ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​കാ​ലാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം ക​വി​യു​ന്ന കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ട​ക്ക ടി​ക്ക​റ്റ് ചെ​ല​വു​ൾ​പ്പെ​ടെ 2017ലോ ​അ​തി​ന് മു​മ്പോ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ, 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ഷ​മ​മ​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​ന അ​പേ​ക്ഷ​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന വ​ർ​ക്ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും, കാ​ർ​ഡ് പു​തു​ക്കു​ക​യോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വി​മാ​നം ക​യ​റ്റി​വി​ടു​ക​യോ, സേ​വ​ന​മാ​റ്റ​മോ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യോ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ കാ​ർ​ഡ് വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ഡ്, സേ​വ​ന​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ പു​തു​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക വ​ഴി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട പി​ഴ​ക​ളി​ലും ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ക്ക്പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്ക​ൽ, പു​തി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ഫീ​സ് അ​ട​ക്ക​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ സേ​വ​നം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, സേ​വ​ന​മാ​റ്റം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യോ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പി​ഴ​യി​ൽ മാ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - The period for adjusting the status of expatriates in Oman ends this month.
