cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്​: ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി വ​നി​ത​യെ ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഖ​സ​ബ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​ട​ക്ക​ൻ ബ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സു​ഹാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. രോ​ഗി​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. Show Full Article

News Summary -

The patient was taken to the hospital by helicopter.