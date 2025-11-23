Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:01 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 3:01 PM IST

    മ​ത്ര​യി​ൽ ചു​മ​ർവ​ർ​ണ​ങ്ങൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം; മ​ത്ര വാ​ള്‍ ചു​മ​ര്‍ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​നു​ക്ക് പ​ണി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി

    മ​ത്ര​യി​ൽ ചു​മ​ർവ​ർ​ണ​ങ്ങൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം; മ​ത്ര വാ​ള്‍ ചു​മ​ര്‍ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​നു​ക്ക് പ​ണി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി
    മ​ത്ര: മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന മ​ത്ര വാ​ള്‍ ചു​മ​ര്‍ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​നു​ക്കു​പ​ണി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ത്ര വാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ര്‍ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​യും മ​ത്ര​യി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളും ലാ​ൻ​ഡ്മാ​ര്‍ക്കു​ക​ളു​മാ​ണ് ചു​മ​രി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി വ​ര​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ പാ​ല​സ് ക​വാ​ടം, മ​ത്ര സു​ഖ് ക​വാ​ടം, മ​ത്ര ഫോ​ര്‍ട്ട്, റി​യാം പാ​ര്‍ക്കി​ന് മു​ക​ളി​ലെ സ്തൂ​പം, മ​സ്ജി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ചു​മ​രി​ല്‍ ഭം​ഗി​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​ല​ക​ളും ക​ട​ലും അ​തി​രി​ടു​ന്ന റി​യാം പാ​ര്‍ക്കി​ലേ​ക്കു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ ഓ​ര​ത്താ​ണ് കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കും വി​ധം ചു​മ​ര്‍ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ മ​ത്ര കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു മ​കു​ടം കൂ​ടി ചാ​ര്‍ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌. നി​ര​വ​ധി​പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി ചു​മ​ര്‍ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ഫോ​ട്ടോ പ​ക​ര്‍ത്തി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Oman News
    News Summary - The painting work of mathra wall finished
