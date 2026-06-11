Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right2010 ലോകകപ്പിലെ ആ...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 8:39 AM IST

    2010 ലോകകപ്പിലെ ആ ചാമ്പ്യൻ ഗോളിന്റെ ഉടമ ഒമാനിലുണ്ട് !

    text_fields
    bookmark_border
    മുസന്ദത്തിൽ അവധി ആഘോഷിച്ച് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ആന്ദ്രേ ഇനിയേസ്റ്റയും കുടുംബവും
    2010 ലോകകപ്പിലെ ആ ചാമ്പ്യൻ ഗോളിന്റെ ഉടമ ഒമാനിലുണ്ട് !
    cancel
    camera_alt

    2010 ലോകകപ്പിൽ നെതർലാൻഡ്സിനെതിരെ സ്​പെയിനിന്റെ കിരീടമുറപ്പിച്ച ഗോളുതിർക്കുന്ന ആന്ദ്രെ ഇനിയസ്റ്റ

    ഒമാനിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മുസന്ദത്തിൽ ഇനിയസ്റ്റയയും കുടുംബവും


    മസ്കത്ത്: സ്​പെയിനിനെ 2010 ൽ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ ആ മാന്ത്രിക ഗോളിന്റെ ഉടമ മിഡ്ഫീൽഡ് ഇതിഹാസം ആന്ദ്രേ ഇനിയസ്റ്റ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒമാനിലെ മുസന്ദത്തിലെത്തി. യു.എ.ഇ ക്ലബ്ബായ ഗൾഫ് യുനൈറ്റഡ് എഫ്.സിയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇനിയസ്റ്റ കുടുംബത്തോടൊപ്പം, യു.എ.ഇക്ക് സമീപത്തെ ഒമാനിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മുസന്ദത്തിലെ ആഡംബര റിസോർട്ടിൽ വിശ്രമജീവിതം ചെലവഴിക്കാനെതിയത്. മുസന്ദത്തിലെ അവധിയാഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇനിയസ്റ്റ തന്നെയാണ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. ‘ഒമാനിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള വിശ്രമവേളകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി! ’ എന്ന് താരം ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കുറിച്ചു. മലനിരകളും ശാന്തമായ നീലക്കടലും സുന്ദര തീരങ്ങളുമുള്ള മുസന്ദത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിഭംഗി ഇനിയസ്റ്റക്ക് ഏറെ ഇഷ്ട​െപട്ടതായി ചിത്രങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

    സ്​പെയിനിന്റെ സുവർണ തലമുറയിലംഗമായിരുന്ന ഇനിയസ്റ്റ, ദേശീയ ടീമിലും ബാഴ്സലോണയിലും ടിക്കി ടാക്ക ശൈലിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നു. കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ബൂട്ടഴിച്ചുവെച്ച ശേഷം ഇനിയസ്റ്റ, പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ പുതിയ കരിയറിലാണ്.

    യു.എ.ഇ ക്ലബ്ബായ ഗൾഫ് യുനൈറ്റഡ് എഫ്.സിയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ വിവരം ഈ മാസം ആദ്യത്തിലാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഇനിയസ്റ്റ തന്റെ ആരാധകരോട് പങ്കുവെച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - The owner of that champion goal in the 2010 World Cup is in Oman!
    Similar News
    Next Story
    X