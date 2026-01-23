Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 23 Jan 2026 9:55 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 9:55 AM IST

    ഇ​ന്ന് ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് മാ​റ്റി

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് ഈ ​മാ​സം 30ലേ​ക്കാ​ണ് മാ​റ്റി​യ​ത്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് മാ​റ്റി. ഈ ​മാ​സം 30ലേ​ക്കാ​ണ് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, പാ​സ് പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വാ​ണി​ജ്യം, സാം​സ്കാ​രി​കം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും അ​റി​യി​ക്കാം. ഖു​ർ​റ​മി​ലെ എ​സ്.​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് ഒ​ന്നാം​നി​ല​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ 11.30 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ https://docs.google.com/forms/d/1qBeiXgpMxqh9tFlJ1avTp7FA3ciyZ79AmJhPwVOWq2g/edit ലി​ങ്ക് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം.

    TAGS:open houseOman Newsindian embasygulf news malayalam
    News Summary - The open house, which was scheduled for Friday, has been moved to the 30th of this month
