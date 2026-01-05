Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    ഒമാനിൽ മൊബൈൽ വരിക്കാരു​ടെ എണ്ണം 80 ലക്ഷം കടന്നു

    മൊ​ബൈ​ൽ സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​നി​ൽ 9.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ടെ​ലി​ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2025 ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ മൊ​ത്തം മൊ​ബൈ​ൽ സേ​വ​ന സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​ൻ 9.6 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 80,09,723 ആ​യി. നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, പ്രീ​പെ​യ്ഡ് മൊ​ബൈ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​രു​ന്ന​ത്. പ്രീ​പെ​യ്ഡ് സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​നു​ക​ൾ 51,52,342 ആ​യി, 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പോ​സ്റ്റ്‌​പെ​യ്ഡ് സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​നു​ക​ളും 1.8 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 12,68,345 ആ​യി.

    ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഓ​ഫ് തി​ങ്സ് (ഐ​ഒ​ടി), മെ​ഷീ​ൻ-​ടു-​മെ​ഷീ​ൻ (എം​ടു​എം) ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​നു​ക​ൾ 57.5 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 15,89,036 ആ​യി. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ണ​ക്റ്റ​ഡ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം.

    ഫി​ക്സ​ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഫി​ക്സ​ഡ് ബ്രോ​ഡ്ബാ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​നു​ക​ൾ വ​ർ​ഷാ​ന്ത​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 5,97,114 ആ​യി. ഫൈ​ബ​ർ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ വ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഫൈ​ബ​ർ-​ടു-​ദ-​ഹോം (എ​ഫ്.​ടി.​ടി.​എ​ച്ച്) ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ 10.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 3,54,014 ആ​യി. ഫി​ക്സ​ഡ് 5ജി ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന. അ​തേ​സ​മ​യം, ഫി​ക്സ​ഡ് 4ജി ​സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​നു​ക​ൾ 54.5 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​ഡി​എ​സ്എ​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ 36.1 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​റ​ഞ്ഞു. ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ഗ​ത​യു​ള്ള ഫൈ​ബ​ർ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​മാ​ണ് ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ഫി​ക്സ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​നു​ക​ൾ 4,11,065 ആ​യി, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ശേ​ഷി​യും ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു; 2025 ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ ഇ​ത് 14.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    News Summary - The number of mobile subscribers in Oman has crossed 8 million
