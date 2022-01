ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ കുറയുന്നു, പ്രവേശനത്തിന് തിരക്കുണ്ടാവില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ കു​റ​യു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി‍െൻറ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 2500 ഓ​ളം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ​ഗു​ബ്റ ഒ​ഴി​കെ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴി​വ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ കെ.​ജി ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ണ്ടാ​വാ​റു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ പോ​ലും ചി​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​ന്നി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വു​ണ്ടാ​വാ​റു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വ​ർ​ഷം ക​ഥ​യാ​കെ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ മ​സ്ക​ത്ത്, വാ​ദീ​ക​ബീ​ർ, ദാ​ർ​സൈ​ത്ത്, അ​ൽ ഖു​ബ്റ, ബോ​ഷ​ർ, സീ​ബ്, മാ​ബേ​ല എ​ന്നീ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 7338 സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ കെ.​ജി ഒ​ന്നി​ൽ 1893 സീ​റ്റു​ക​ളും കെ.​ജി ര​ണ്ടി​ൽ 1097 സീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൊ​ത്തം 2990 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ബാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന 4348 സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ക​ളും ഒ​ന്നു മു​ത​ലു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​താ​യ​ത് മു​തി​ർ​ന്ന ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ള്ള​ത് മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ്. കെ.​ജി മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 2100 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. വാ​ദി ക​ബീ​റി​ൽ 1440, സീ​ബ് 1100, ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് 820, ബോ​ഷ​ർ 779, മാ​ബേ​ല 740, അ​ൽ ഗു​ബ്റ 359 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സീ​റ്റ് ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ Show Full Article

