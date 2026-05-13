    Posted On
    date_range 13 May 2026 8:56 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 8:56 PM IST

    യു.ഡി.എഫ് വിജയാഘോഷവുമായി മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി തൃക്കരിപ്പൂർ കമ്മിറ്റി

    മസ്കത്ത്: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ ഉജ്വല വിജയം ആഘോഷിച്ച് മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി. ‘വിക്ടറി കോൺക്ലേവ്’ എന്ന പേരിൽ നടന്ന വിജയാഘോഷ പരിപാടിയിൽ കുടുംബസമേതം നൂറോളം പ്രവാസികൾ പങ്കെടുത്തു.

    മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീം വറ്റല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ്‌ അലി പി.വി, നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ പാറയിൽ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷാജഹാൻ പഴയങ്ങാടി, റൂവി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ശ്രീകണ്ഠപുരം, അൽഖുവൈർ ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ കരീം കെ.പി, മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി പ്രതിനിധി ഫിറോസ്, മലേഷ്യൻ കെ.എം.സി.സി മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ പുത്തിലത്ത്, സുബൈർ മാഹിൻ, എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഭാരവാഹികളായ ശരീഫ് പി.പി, അബ്ദുൾ സലാം ഏജി, റഫീഖ് പടന്ന, ഷബീർ ഏജി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഹനീഫ മൗലവി പ്രാർത്ഥന നടത്തി. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി റിയാസ് എൻ. സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ശംസുദ്ദീൻ ടി. നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    TAGS:muscutkmccgulfnews
    News Summary - The Muscat KMCC Trikarpur Committee organized a celebration to mark the victory of the UDF
