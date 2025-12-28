Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    സാ​ന്താ​ക്ലോ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം

    സാ​ന്താ​ക്ലോ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം
    ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് സാ​ന്താ​ക്ലോ​സ്. ആ​രാ​ണ് സാ​ന്താ​ക്ലോ​സ്? നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​തെ​ല്ലാം വി​റ്റ് ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന യേ​ശു​വി​ന്റെ വ​ച​നം അ​ക്ഷ​രം​പ്ര​തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പാ​ലി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് മീ​റാ​യി​ലെ ബി​ഷ​പ്പാ​യി​രു​ന്ന നി​ക്കോ​ളാ​സ്. വ​ള​രെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച നി​ക്കോ​ളാ​സി​ന് ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ച്ച വ്യാ​ധി മൂ​ലം മ​രി​ച്ച​പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് നി​ക്കോ​ളാ​സി​ന് ഒ​ത്തി​രി​യേ​റെ പി​തൃ​സ​മ്പ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച സ​മ്പ​ത്ത് മു​ഴു​വ​നും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും പീ​ഡി​ത​ർ​ക്കും ആ​ലം​ബ​ഹീ​ന​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം വൈ​ദി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വൈ​ദി​ക​നാ​യി, പി​ന്നീ​ട് മീ​റാ​യി​ലെ ബി​ഷ​പ്പാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. നി​ക്കോ​ളാ​സ് മെ​ത്രാ​ന്റെ ദാ​ന​ശീ​ല​വും സ​ഹ​ജീ​വി കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും ആ ​നാ​ടു മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. റോ​മ​ൻ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ഡ​യോ​ക്ലി​സി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​​ക്കോ​ളാ​സ് നി​ല​കൊ​ണ്ടു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ പി​ന്നീ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. സാ​ന്താ​ക്ലോ​സാ​യി മാ​റി​യ നി​ക്കോ​ളാ​സ് മെ​ത്രാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഒ​ത്തി​രി​യേ​​റെ ഐ​തി​ഹ്യ ക​ഥ​ക​ൾ ന​മ്മ​ൾ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു ക​ഥ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്:

    അ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​വി​ടെ വ​ള​രെ ദ​രി​ദ്ര​നാ​യ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഗ​തി​യു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ. അ​യാ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ല്യാ​ണം ന​ട​ത്തി ന​ൽ​കാ​ൻ ഒ​രു നി​വൃ​ത്തി​യു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ദ​രി​ദ്ര​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ൻ. വി​വാ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​വി​ട​ത്തെ നാ​ട്ടു​ന​ട​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ഒ​രു നി​വൃ​ത്തി​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​ന്റെ മ​ക്ക​ളെ അ​ടി​മ​ക​ളാ​ക്കി വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ട് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ആ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് മെ​ത്രാ​ൻ അ​വ​രെ പ​റ്റി കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​രു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് കേ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സ​ലി​ഞ്ഞു. നി​ക്കോ​ളാ​സ് മെ​ത്രാ​ൻ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ പ​ണ​ക്കി​ഴി​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി ഈ ​പാ​വ​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ചി​മ്മി​നി​യി​ലൂ​ടെ അ​ക​ത്തേ​ക്കി​ട്ടു ന​ൽ​കി. മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​മൂ​ന്ന് കി​ഴി​ക​ൾ ഇ​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ പ്രാ​വ​ശ്യ​വും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്രാ​വ​ശ്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ത് കി​ഴി ഇ​ട്ടു ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ചെ​ന്നു​വീ​ഴു​ന്ന​ത് അ​ടു​പ്പി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് ഉ​ണ​ക്കാ​ൻ വെ​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ലു​റ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ള്ളി​ലാ​ണ്. വീ​ട്ടു​കാ​രാ​കെ അ​മ്പ​ര​ന്നു. എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​സ്വ​ർ​ണ​ക്കി​ഴി​ക​ൾ എ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം പ​ച്ച പി​ടി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​​പ്പോ​ഴാ​ണ് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കി​ഴി നി​ക്കോ​ളാ​സ് മെ​ത്രാ​ൻ ഇ​ട്ടു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ്രാ​വ​ശ്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​വ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​രോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്, ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​ത് എ​ന്നാ​ണ്. ത​ന്റെ ദാ​ന​ശീ​ലം ആ​രും അ​റി​യ​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​മ്മ​ൾ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും കാ​ണു​ന്ന കാ​ലു​റ​ക​ൾ ഇ​തി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടാ​ണ്.

    പ്രി​യ​മു​ള്ള​വ​രേ..., നി​ക്കോ​ളാ​സ് മെ​ത്രാ​ൻ ക്രി​സ്മ​സി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​പോ​ലും മ​റ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി, ത​നി​ക്കു​ള്ള​തെ​ല്ലാം വി​റ്റ് അ​വ​രെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് വി​ശു​ദ്ധ​നാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ന​മു​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ജീ​വി​ത​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റേ​ത്. മ​ഞ്ഞി​ലൂ​ടെ ക​ല​മാ​നെ പൂ​ട്ടി​യ ര​ഥ​ത്തി​ൽ ചു​വ​ന്ന വ​സ​ത്ര​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞ്, ചു​വ​ന്ന സ​ഞ്ചി നി​റ​യെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി, വെ​ള​ത്ത താ​ടി​യും അ​ലി​വു​ള്ള മു​ഖ​വു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന സാ​ന്താ​ക്ലോ​സി​ല്ലാ​തെ ന​മു​ക്കാ​ർ​ക്കും ക്രി​സ്മ​സി​ല്ല. അ​പ​ര​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​ഹാ​യ ഹ​സ്ത​വു​മാ​യി ഓ​ടി​​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​കു​വാ​ൻ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​രോ ക്രി​സ്മ​സും. അ​ലി​വു​ള​ള മു​ഖ​ത്തോ​ടെ, സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളോ​ടെ അ​പ​ര​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലു​വാ​നാ​യി ന​മ്മെ ഉ​ൽ​ബോ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തി​രു​നാ​ളാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ്. അ​പ​ര​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ​നേ​ഹ​മാ​യി, കാ​രു​ണ്യ​മാ​യി, അ​ലി​വാ​യി, ന​ന്മ​യാ​യി പെ​യ്തി​റ​ങ്ങു​വാ​ൻ ന​മു​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ലെ ജ​ന​ന​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​വും അ​ർ​ഥ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സാ​യി മാ​റും.

