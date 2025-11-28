Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:34 AM IST

    അ​വ​ധി​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ച് മ​ത്ര വി​പ​ണി

    അ​വ​ധി​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ച് മ​ത്ര വി​പ​ണി
    അ​വ​ധി​ദി​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്ര സൂ​ഖി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​ത്ര: ദേ​ശീ​യ ദി​ന അ​വ​ധി..​മ​ത്ര തീ​ര​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട ടൂ​റി​സ്റ്റ് ക​പ്പ​ല്‍... ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ട് കൂ​ടി​യ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി... എ​ല്ലാം കൂ​ടി ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ മ​ത്ര സൂ​ഖി​ലെ​ത്തി​യ​ത് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം. സൂ​ഖ് കാ​ണാ​നും ക​റ​ങ്ങാ​നും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രും ഒ​പ്പം വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും കൂ​ടി ആ​യ​പ്പോ​ള്‍ സൂ​ഖി​ന് വീ​ര്‍പ്പ്‌​മു​ട്ടി. അ​തോ​ടെ ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി കാ​ര്യ​മാ​യ ച​ല​ന​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന വി​പ​ണി​ക്കും ചൂ​ട് പി​ടി​ച്ചു‌. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു‌.

    നോ​മ്പ് പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്‍റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മെ​ന്നോ​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി മ​റ്റ് ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളും ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ന്നു. സൂ​ഖി​ലെ ക​ഫ​റ്റീ​രി​യ​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലൊ​ക്കെ നീ​ണ്ട ക്യൂ ​ത​ന്നെ കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച​തി​ല്‍ ഉ​ന്ത് വ​ണ്ടി​ക്കാ​രും ഹാ​പ്പി‌..

    ആ​ളു​ക​ൾ ഏ​റി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. സൂ​ഖി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വി​ധം പാ​ര്‍ക്കി​ങ്ങ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ ക​റ​ങ്ങി​ക്ക​ളി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ത്ര പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ണ് തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    News Summary - The market is heating up over time
