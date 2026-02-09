Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 11:42 AM IST

    ഡോ. ​സി. തോ​മ​സി​ന്റെ വി​യോ​ഗം; ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ടം

    ഡോ. ​സി. തോ​മ​സി​ന്റെ വി​യോ​ഗം; ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ടം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ര​ദ മു​ര​ളീ​ധ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ‘ടി.​എം.​സി ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ ഡോ. ​സി. തോ​മ​സ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തീ​രാ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഡോ. ​സി. തോ​മ​സി​ന്റെ വി​യോ​ഗം. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഓ​ർ​ത്ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​മാ​ണ് ഡോ. ​സി. തോ​മ​സ്. വൈ​ദ്യ ശു​ശ്രൂ​ഷ രം​ഗ​ത്ത് ഡോ. ​സി. തോ​മ​സി​ന്റെ ജീ​വി​ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ര​ച​ന​യാ​യ ‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സം’ (ലെ​ഗ​സി ഓ​ഫ് എ ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ) എ​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും മ​സ്ക​ത്തി​ലു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ആ​തു​ര സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​റ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം. ബാ​ല്യ​കാ​ലം മു​ത​ൽ 2020 വ​രെ​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​യു​ടെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത രേ​ഖ​ക​ൾ​കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് സ്വ​മേ​ധ​യാ പൗ​ര​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ഡോ. ​സി. തോ​മ​സ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഡോ. ​സി. തോ​മ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ- അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി അ​​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന ‘ടി.​എം.​സി ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ നേ​ടി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ര​ദ മു​ര​ളീ​ധ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ഹു​മ​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മാ​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

