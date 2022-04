cancel camera_alt യാ​​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ഇ​ഫ്താ​ർ ബോ​ക്സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: നോ​മ്പ്​ തു​റ​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ വൈ​കു​ന്ന യാ​​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ഫ്താ​ർ ബോ​ക്സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച്​ ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശു​ദ്ധി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി.

എ​ൻ7​എ​ൻ വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്‌​സ് ടീ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ബൗ​ഷ​ർ, ദ​ർ​സൈ​ത്, മ​ർ​ക​സ് അ​ൽ ബ​ഹ്ജ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളി​ലും സു​ഹാ​ർ, സ​ലാ​ല എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ഫ്താ​ർ ബോ​ക്സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്ന ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​സ്കാ​രം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​​തെ​ന്ന് ലു​ലു​ ഒ​മാ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ഷ​ബീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റും ഇ​ഫ്താ​ർ ബോ​ക്സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത്​ ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന എ​ൻ7​എ​ൻ വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ ടീ​മി​നോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​ൻ7​എ​ൻ ​വ​ള​ന്‍റി​യേ​ഴ്​​സ്​ വ​ക്​​​താ​വ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ദ്‌​ജ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റു വി​വി​ധ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യും ലു​ലു സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

The Lulu Group has set up Iftar boxes for travelers to break the fast