Madhyamam
    Oman
    27 Dec 2025 1:52 PM IST
    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം

    അ​ൽ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ മ​ജ്‍ലി​സ് ശൂ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മ​റ്റു അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സുൽ​ത്താ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം
    അ​ൽ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ മ​ജ്‍ലി​സ് ശൂ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദി​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ൽ ബ​റ​ക്ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ മ​ജ്‍ലി​സ് ശൂ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മ​റ്റു അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്ത​വെ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ജ്‍ലി​സ് ശൂ​റ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളെ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​റും മ​ജ്‍ലി​സ് ശൂ​റ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ, രാ​ജ്യ​ത്ത​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ഘ​ട​ന​യി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​വും ഒ​മാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​യ​മ​വും മ​ജ്‍ലി​സ് ശൂ​റ​ക്ക് വി​ശാ​ല അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി, ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഹാ​മി​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഔ​ഫി, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഷൈ​ഖ് അ​ൽ ഫ​ദ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ർ​ത്തി, നീ​തി-​നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

