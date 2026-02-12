Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 12 Feb 2026 12:12 AM IST
    date_range 12 Feb 2026 12:12 AM IST

    ച​രി​ത്ര​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന ബ​ഹ്‍ല​യി​ലെ പ​ള്ളി പു​തു​മോ​ടി​യ​ണി​ഞ്ഞു

    ‘മ​ഹി​മ​യു​ടെ​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ഴ്‌​വ​ര’ എ​ന്നാ​ണ് വാ​ദി അ​ൽ ആ​ലാ ഗ്രാ​മം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്
    ച​രി​ത്ര​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന ബ​ഹ്‍ല​യി​ലെ പ​ള്ളി പു​തു​മോ​ടി​യ​ണി​ഞ്ഞു
     ബ​ഹ്‍ല​യി​ൽ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ച​രി​ത്ര പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ൽ വാ​ദി അ​ൽ ആ​ലാ പ​ള്ളി 2. പ​ള്ളി​യു​ടെ ഉ​ൾ​വ​ശം





    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ബ​ഹ്‍ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ൽ വാ​ദി അ​ൽ ആ​ലാ പ​ള്ളി​യു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക-​വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള പ​ള്ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ വാ​സ്തു ചാ​തു​ര്യം മൂ​ല്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​വ​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ള്ളി​യു​ടെ ത​നി​മ ഒ​ട്ടും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തെ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ നി​ർ​മാ​ണ രീ​തി​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‍ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ വാ​ദി അ​ൽ ആ​ലാ ഗ്രാ​മം ബ​ഹ്‍ല ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​റി, പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ൽ കൂ​ർ പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ച​രി​വി​ലാ​ണ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ 3,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘മ​ഹി​മ​യു​ടെ​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ഴ്വ​ര’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ദി അ​ൽ ആ​ലാ ഗ്രാ​മം, ഒ​മാ​ന്റെ ഗ്രാ​മീ​ണ ജീ​വി​ത രീ​തി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യും വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ​പ​ര​മാ​യും ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള പ​ള്ളി​യാ​ണ് അ​ൽ വാ​ദി അ​ൽ ആ​ലാ പ​ള്ളി. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഈ ​പ​ള്ളി ഒ​മാ​ന്റെ ത​ന​താ​യ ഇ​സ്ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ്. പൗ​രാ​ണി​ക കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കേ ഒ​രു ആ​ത്മീ​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ള്ളി​യു​ടെ വാ​സ്തു ഭം​ഗി നി​ല​നി​ർ​ത്തി സ​മ​ഗ്ര ന​വീ​ക​ര​ണാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​വെ​ച്ച​ത്.

    അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ന്നും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ -പ​രി​പാ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ വാ​ദി അ​ൽ ആ​ലാ പ​ള്ളി​യു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ഒ​മാ​നി ശി​ൽ​പ​ശൈ​ലി​യു​ടെ സ്വ​ത്വ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പു​ന​രു​ദ്ധാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

