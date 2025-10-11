Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:32 AM IST

    ചൂ​ട് കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി; ഇ​നി സു​ഖ​ക​ര കാ​ലം

    ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം
    ചൂ​ട് കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി; ഇ​നി സു​ഖ​ക​ര കാ​ലം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ത്തു​ന്ന ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേും പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ ചൂ​ടി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​സ്യൂ​ന​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല (38.5 ഡി​ഗ്രി​സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ഖ്‌​ഷി​ൻ (38.2 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്), തും​റൈ​റ്റ് (38.1 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ട് രേ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ. അ​ൽ സു​നൈ​ന, ഹം​റ അ​ൽ ദ്രൂ​വ 37.9, ദി​മ വ​ത്താ​ഈ​ൻ 37.8, ഫ​ഹു​ദ് 37.5, ബു​റൈ​മി, ഇ​ബ്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 37.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സു​മാ​യി​രു​ന്നു ചൂ​ട്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് വാ​ദി അ​ൽ മാ​വി​ലി​ലും സ​മൈ​ലി​ലും ആ​ണ്. 36.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടു​ത്തെ ചൂ​ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​​ത്തേ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ഇ​ടി​യും മി​ന്ന​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വും വ​ർ​ഷി​ക്കും. വാ​ദി​ക​ൾ നി​​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കും. മു​സ​ന്ദം, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, ദാ​ഹി​റ, ബു​റൈ​മി, ദാ​ഖി​ലി​യ എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, തെ​ക്ക്-​വ​ട​ക്ക് ശ​ർ​ഖി​യ എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

