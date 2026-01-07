Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദുഃ​സ്വാ​ധീ​നം; സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തും

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദുഃ​സ്വാ​ധീ​നം; സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തും
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദുഃ​സ്വാ​ധീ​നം മൂ​ലം ഒ​മാ​നി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യ​ക്ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദുഃ​സ്വാ​ധീ​നം ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​നു​ദി​നം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ദോ​ഷ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത സു​ൽ​ത്താ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കു​ന്ന​തും മ​റ്റു പ്ര​തി​കൂ​ല പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഏ​കോ​പി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ന് ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം. സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - The harmful effects of social media; A comprehensive study will be conducted on the changes in social interactions
