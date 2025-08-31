Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:48 PM IST

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഇ​ന്ന്; സ​ലാ​ല റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ക്കു​ക

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി’ പ്രോ​ഗ്രാം (ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ) വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ലാ​ല റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. ക​മ്പ​നീ​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ്, ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ കൈ​മാ​റ്റ സേ​വ​നം, നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും തു​ട​ക്ക​മാ​കും. നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​ക്ഷേ​പ​പ​രി​ധി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ അ​റി​യാ​നാ​വൂ.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല താ​മ​സം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, സം​രം​ഭ​ക​ർ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​സി​ന​സ്, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും അ​റി​വ് കൈ​മാ​റ്റം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ, പ്ര​ധാ​ന വ​ള​ർ​ച്ചാ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​മ​സ​വും ബി​സി​ന​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും തേ​ടു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​സ ഇ​തി​ന​കം 3407 വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    2021 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ വ​ഴി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​സ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഞ്ച്, പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​സ​ക​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക, ത​ദ്ദേ​ശ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത ന​ൽ​കു​ക, ഒ​മാ​​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഘ​ട​ന ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ ഗു​ണ​പ​ര​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​ങ്ങ​നെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല താ​മ​സാ​നു​മ​തി​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ബ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​യി അ​ഞ്ച്, 10 വ​ർ​ഷ കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് താ​മ​സാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി ക​മ്പ​നി​യി​ലോ ജോ​യ​ൻ​റ്​ സ്​​റ്റോ​ക്ക്​ ക​മ്പ​നി​യി​ലോ അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം, അ​​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തേ മൂ​ല്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ ബോ​ണ്ട്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 50 ഒ​മാ​നി​ക​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​മ്പ​നി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റ്​ വാ​ങ്ങു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് 10​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ താ​മ​സാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ.

    ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക. അ​ല്ല​ങ്കി​ൽ ഇ​തേ മൂ​ല്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ ബോ​ണ്ട്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത വി​ല​യ്ക്ക്​ ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ക, നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്​​ത്​ വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ താ​മ​സ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ 4000 റി​യാ​ലി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത സ്ഥി​ര​വ​രു​മാ​ന​വും താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം.

