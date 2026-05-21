കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാവി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ബയോടെക്നോളജി മേഖലയിൽ

കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാവി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ബയോടെക്നോളജി മേഖലയിൽtext_fields
കേരളത്തിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുകയും ഭാവി വികസന അജണ്ടക്ക് രൂപം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച, ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ആഗോള നിക്ഷേപം, ദീർഘകാല ആരോഗ്യ സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും വളർന്നുവരുന്ന നിരവധി വ്യവസായങ്ങളിൽ, കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുള്ള മേഖലകളാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസും ബയോടെക്നോളജിയും. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപാദനം, ബയോടെക്നോളജി ഗവേഷണം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ ഇന്നവേഷൻ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും വലിയ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.
പുതിയ സർക്കാർ ഈ ദിശയിൽ തന്ത്രപരമായ ചുവടുകൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ലൈഫ്-സയൻസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കേരളത്തിനുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ, ബയോടെക്നോളജി ബിരുദധാരികൾ, കെമിസ്റ്റുകൾ, നഴ്സുമാർ, ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രഫഷനലുകൾ എന്നിവർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി (ആർ.ജി.സി.ബി), ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (എസ്.സി.ടി.ഐ.എം.എസ്.ടി), കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാല (കെ.യു.എച്ച്.എസ്) തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ശാസ്ത്ര-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ട്. അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ബയോടെക്നോളജി വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ നട്ടെല്ലാകാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വെറുമൊരു വ്യവസായ വളർച്ചക്കപ്പുറമാണ് ഈ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്ലസ്റ്ററുകളും ബയോടെക്നോളജി പാർക്കുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി ഉൽപാദനം, ഗവേഷണം, ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്, പാക്കേജിങ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിങ്, ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്, റഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ് എന്നീ മേഖലകളിൽ നിരവധി ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
പ്രധാനമായും, ഈ മേഖലകൾ വനിതാ പ്രഫഷനലുകൾക്കും ഫ്രഷേഴ്സിനും മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കേരളം ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളെയും ആരോഗ്യ പരിപാലന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ആണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ്രാദേശികമായ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത, ആരോഗ്യരംഗത്തെ സന്നദ്ധത, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സ്ഥിരത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇത് കേവലം ഒരു സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം മാത്രമല്ല, പൊതുജനാരോഗ്യ സുരക്ഷക്കുള്ള നിക്ഷേപം കൂടിയാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ സവിശേഷമായ ഒരു നേട്ടവും കേരളത്തിനുണ്ട്. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്പ്, യു.എസ്.എ എന്നിവയുമായി സംസ്ഥാനത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള ബിസിനസ്-സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, വെൽനസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വൻതോതിലുള്ള കയറ്റുമതി സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കും മറ്റ് വിപണികളിലേക്കും ഉള്ള ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹെൽത്ത് കെയർ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കേരളത്തിന് കഴിയും.
കേരളത്തിന്റെ ലോകപ്രശസ്തമായ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യത്തെ ആധുനിക ബയോടെക്നോളജിയുമായും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങളുമായും സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന അവസരം. സംയോജിത ആരോഗ്യ പരിപാലന നവീകരണത്തിന്റെ ഒരു ആഗോള കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കേരളത്തിന് സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്, പുതിയ സർക്കാർ നിക്ഷേപസൗഹൃദപരമായ ഒരു തന്ത്രം സ്വീകരിക്കണം. നിക്ഷേപകർക്ക് ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും ഇന്നവേഷൻ സെന്ററുകളെയും പിന്തുണക്കുക, സർവകലാശാലകളും വ്യവസായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഈ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക നൈപുണ്യ വികസന പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുക എന്നിവയും സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന കാലം അറിവ് അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളുടേതാണ്. ഇന്ന് കൃത്യസമയത്ത് ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസും ബയോടെക്നോളജിയും കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത വളർച്ചാ വിപ്ലവമായി മാറും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register