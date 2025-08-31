Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    31 Aug 2025 12:09 PM IST
    31 Aug 2025 12:09 PM IST

    റൂ​വി സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി​യി​ൽ ജ​ന​ന പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യേ​റി

    റൂ​വി സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി​യി​ൽ ജ​ന​ന പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യേ​റി
    റൂ​വി സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ജ​ന​ന

    പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യേ​റ്റു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ദൈ​വ​മാ​താ​വി​ന്റെ ജ​ന​ന പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് റൂ​വി സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി​യി​ല്‍ കൊ​ടി​യേ​റി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴ് വ​രെ വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന​യും ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദ​വും, പ്ര​​​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​ന്ന് ബ​സേ​ലി​യോ​സ് പൗ​ലോ​സ് ദ്വി​തീ​യ​ന്‍ ബാ​വാ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പെ​രു​ന്നാ​ളും പ​രി​ശു​ദ്ധ സ​ഭ​ക്കും ഇ​ട​വ​ക​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ഴു​വ​ന്‍ ലോ​ക​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യും പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ക്കും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കും ക്ലേ​ശം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​ന്താ​ന​സൗ​ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​നും കു​ടും​ബ​ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ശി​ശു​ക്ക​ള്‍, യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ള്‍, വൃ​ദ്ധ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍, വി​ധ​വ​ക​ള്‍, അ​നാ​ഥ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചി​ന് എ​ല്ലാ ആ​ചാ​ര്യ​ന്മാ​ര്‍ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ആ​റി​ന് ജോ​ലി​ക്കാ​യി അ​ല​യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ജോ​ലി​ഭാ​രം മൂ​ലം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഏ​ഴി​ന് ഇ​ട​വ​ക​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ജ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യും ഉ​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫാ. ​റി​നോ അ​നി​ക്ക​ല്‍, ഫാ. ​ഏ​ലി​യാ​സ് ക​ണ്ടോ​ത്ര​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും.

