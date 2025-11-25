Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​ഥ​മ...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 1:34 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​ഥ​മ റ​ഷ്യ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​ഥ​മ റ​ഷ്യ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ റ​ഷ്യ​ൻ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​ഥ​മ റ​ഷ്യ​ൻ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ പ്രേ​ക്ഷ​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. മാ​ൾ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി​ലെ വോ​ക്സ് സി​നി​മാ​സി​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മേ​ള റ​ഷ്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി മാ​റി. റ​ഷ്യ​ൻ സം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ഒ​ൽ​ഗ ബോ​റി​സോ​വ്ന ല്യു​ബി​മോ​വ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. 2025ൽ ​ഒ​മാ​നും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ‘റ​ഷ്യ​ൻ സീ​സ​ൺ​സ്’ പോ​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഒ​ലെ​ഗ് ലെ​വി​ൻ, പ്ര​മു​ഖ ഒ​മാ​നി ന​ട​നും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലൗ​വി​നി, പ്ര​ശ​സ്ത റ​ഷ്യ​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​ല​ക്സി ജ​ർ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ല​ക്സി​യ​ടെ സി​നി​മ ‘എ​യ​ർ’ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഒ​മാ​നി പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. സി​നി​മ​യു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ്ര​ക്രി​യ, ച​രി​ത്ര​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​വാ​ദം ന​ട​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ സ്പ​ർ​ശി​ച്ച ഈ ​ക​ഥ ഒ​മാ​നി​ലും എ​ത്തി​യ​ത് സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​മേ​ള​യു​ടെ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള​ള അ​ഞ്ചു പു​തി​യ റ​ഷ്യ​ൻ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsRussian Film Festivalgulf news malayalam
    News Summary - The first Russian film festival in Oman has concluded
    Similar News
    Next Story
    X