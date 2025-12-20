Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf > Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:31 PM IST

    ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​കാ​ര്യ​സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ‘മാ​ലി​യ’ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​കാ​ര്യ​സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ‘മാ​ലി​യ’ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    ‘മാ​ലി​യ’ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​കാ​ര്യ​സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ‘മാ​ലി​യ’​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​യാ​ത്ര​യി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യാ​ണ് ‘മാ​ലി​യ’ പ​ദ്ധ​തി​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ധ​ന​മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ ഹ​ബ്‌​സി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ആ​രം​ഭം കു​റി​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​കാ​ര്യ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കീ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ‘മാ​ലി​യ’​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും നി​കു​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യും റോ​യ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ഉം ​ദേ​ശീ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്കോ​ണ​മി പ്രോ​ഗ്രാ​മും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ‘മാ​ലി​യ’ സം​വി​ധാ​നം ധ​ന​കാ​ര്യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ക്തൃ സൗ​ഹൃ​ദ ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സും വ​ഴി മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    പേ​യ്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​ത്സ​മ​യ ഡാ​റ്റ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ‘മാ​ലി​യ’ സം​വി​ധാ​നം ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി.

    2028ഓ​ടെ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - The first phase of the unified government financial system 'Malaya' begins
