Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 12:27 PM IST

    കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ജി.​സി.​സി ഫോ​റം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും

    കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ജി.​സി.​സി ഫോ​റം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും
    സു​ഹാ​റി​ൽ കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ജി.​സി.​സി ഫോ​റ​ത്തി​ൽ

    അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഓ​പ്പ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    സു​ഹാ​ർ: കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) ഫോ​റ​ത്തി​ന് സു​ഹാ​റി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മാ​പ​ന​മാ​വും. ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 120-ല​ധി​കം കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രും അ​വ​രു​ടെ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രു​മാ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​ർ, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    അ​ൽ നൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദി ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘മ​ർ​ക​ബ് അ​ൽ നൂ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ഓ​പ്പ​റ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​ഹാ​റി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​പൈ​തൃ​കം, നി​ല​വി​ലെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത ച​രി​ത്രം എ​ന്നി​വ​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യ ഏ​ഴ് സം​ഗീ​ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഓ​പ്പ​റ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, ശാ​സ്ത്രീ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ടു​ക​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

