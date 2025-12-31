Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:06 AM IST

    നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ഹാ​റി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി
    നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    സു​ഹാ​റി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ

    ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ -ലു​ലു സം​യു​ക്ത സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച സു​ഹാ​റി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന സാ​മൂ​ഹ്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ മ​ഹ്മ​രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്ത​ടൊ​യി​രു​ന്നു ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്. നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​സ്‌​ലി​ൻ സ​ലീം, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സു​ഹാ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ, നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ പി.​കെ. അ​സിം എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ ​വി​ജ​യി​ക​ൾ: നൂ​റു​ൽ അ​ഫ്സ​ർ - ഐ​ഫോ​ൺ 17 പ്രോ, ​അ​ബ്ദു​ല്ല - സാം​സ​ങ് ടി.​വി, അ​മീ​ൻ നി​സ്താ​ർ - സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യം, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ല്ല​പ്പ​ൻ - സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യം, കൂ​ടാ​തെ 20 വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ലു​ലു ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റും ന​ൽ​കി.

    മാ​ർ​ച്ച് 28 വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​പ​ദ്ധ​തി ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്നം വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം ഐ​ഫോ​ൺ 17 പ്രോ, ​സാം​സ​ങ് ടി.​വി​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ, ലു​ലു ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​ന വാ​ര​ത്തി​ലും മാ​ർ​ച്ച് ആ​ദ്യ വാ​ര​ത്തി​ലു​മാ​ണ് അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newslucky drawNoor GhazalLulu Oman
    News Summary - The first drawing of the Noor Ghazal-Lulu Prize Scheme took place
    Similar News
    Next Story
    X