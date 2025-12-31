നൂർ ഗസൽ -ലുലു സമ്മാന പദ്ധതി ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നുtext_fields
മസ്കത്ത്: നൂർ ഗസൽ -ലുലു സംയുക്ത സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ശനിയാഴ്ച സുഹാറിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്നു. വടക്കൻ ബാത്തിന സാമൂഹ്യ വികസന മന്ത്രാലയത്തിലെ അസി. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സാലിം അൽ മഹ്മരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തടൊയിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്. നൂർ ഗസൽ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല റാഷിദ് അൽ അവാദി, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഹസ്ലിൻ സലീം, ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സുഹാർ ജനറൽ മാനേജർ ഉസ്മാൻ, നൂർ ഗസൽ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് സെയിൽസ് മാനേജർ പി.കെ. അസിം എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.
ആദ്യ റാഫിൾ ഡ്രോ വിജയികൾ: നൂറുൽ അഫ്സർ - ഐഫോൺ 17 പ്രോ, അബ്ദുല്ല - സാംസങ് ടി.വി, അമീൻ നിസ്താർ - സ്വർണ നാണയം, ശ്രീനിവാസൻ എല്ലപ്പൻ - സ്വർണ നാണയം, കൂടാതെ 20 വിജയികൾക്ക് ലുലു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറും നൽകി.
മാർച്ച് 28 വരെ തുടരുന്ന സമ്മാനപദ്ധതി ഒമാനിലെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് ഒമാനി റിയാൽ മൂല്യമുള്ള നൂർ ഗസൽ ഉൽപന്നം വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം ഐഫോൺ 17 പ്രോ, സാംസങ് ടി.വികൾ, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ, ലുലു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ എന്നിവയാണ് സമ്മാനങ്ങൾ. ജനുവരി അവസാന വാരത്തിലും മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിലുമാണ് അടുത്ത രണ്ട് നറുക്കെടുപ്പ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register