    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:11 AM IST

    ഒ​പ്പം ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഔ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്തി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഔ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് (ഒ​പ്പം) ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ദി​ക​ബീ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഒ​യാ​സി​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ന്തോ​ഷ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൻ തി​രി​തെ​ളി​യി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി​ജു പ​രു​മ​ല പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ഞ്ജി​ത്, കോ-​ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ബി​ൻ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ത്ത​പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ല​പ്പൊ​ലി​യു​ടെ​യും വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​റ്റ് വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വി​ള​മ്പി.

    കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​വ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി. പ​ഠ​ന​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് ക​ട​മ്മ​നി​ട്ട, ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജ​ൻ പി​ള്ള, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി​ബി വ​ർ​ഗീ​സ്, രാ​ജേ​ഷ്, ദീ​പു, അ​നീ​ഷ് മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, രാ​കേ​ഷ്, പ്ര​സാ​ദ്, എ​ബി, . അ​ജീ​ഷ്, അ​നി​ൽ, അ​നീ​ഷ് മൈ​ല​പ്ര, ജോ ​ജോ​ൺ, മാ​ത്യു മെ​ഴു​വേ​ലി, മോ​ൻ​സി, ഷി​ബു, ഷി​ജു ക​ട​വി​ൽ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, വി​ജു തോ​മ​സ്, വി​ഷ്ണു ആ​നി, ശ്രീ​മ​തി. ജി​ഷ, സി​ന്ധു, നി​സ, തു​ഷാ​ര, രേ​ണു എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​ണ്ണി മോ​ഹ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    The first annual Onam celebration was organized together.
