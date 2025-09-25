Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘സുഗതാഞ്ജലി’ ഫൈനൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:28 AM IST

    ‘സുഗതാഞ്ജലി’ ഫൈനൽ മത്സരം നാ​ളെ ഇബ്രയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സുഗതാഞ്ജലി’ ഫൈനൽ മത്സരം നാ​ളെ ഇബ്രയിൽ
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ബ്ര​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി​യ സാ​ൻ​ഡ്‌​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ അ​റു​പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചു ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ത​ല ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടും.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വ​യി​ത്രി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി ടീ​ച്ച​റു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി​യി​ൽ ഒ.​എ​ൻ.​വി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ല​പി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യും കേ​ര​ളീ​യ സം​സ്കാ​ര​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഭാ​ഷാ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നും സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നും ഒ​മാ​നി​ലെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ഭാ​ഷാ സ്നേ​ഹി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalam missionGulf NewsOman NewsSugantanjali Poetry Competition
    News Summary - The final match of 'Sugatanjali' will be held in Ibra today.
    Similar News
    Next Story
    X