Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ദ ​ഫാ​ൾ’ ക​വി​ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:37 AM IST

    ‘ദ ​ഫാ​ൾ’ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഹ​ന അ​നീ​സ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു
    ‘ദ ​ഫാ​ൾ’ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഹ​ന അ​നീ​സ​യു​ടെ ‘ദ ​ഫാ​ൾ’ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​കാ​ശ​നം റൂ​വി സി.​ബി.​ഡി​യി​ലെ ടാ​ല​ന്റ്സ്​​പേ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ​വി​ത സ​ലൂ​ജ, ക​ബീ​ർ യൂ​സു​ഫ്, ല​ക്ഷ്മി കൊ​ത്ത​നേ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ക​വി​ത​ക​ളെ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ഹ​ന അ​നീ​സ​യ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ കു​റി​ച്ച ര​ച​ന​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​ദ്യ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​മാ​ണ് ‘ദ ​ഫാ​ൾ’. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ ആ​ശ​യ​സം​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന് എ​ളു​പ്പം വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന വി​നി​മ​യ ഭാ​ഷ ഇം​ഗ്ലീ​ഷാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ആം​ഗ​ലേ​യ ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​തെ​ന്ന് ഹ​ന അ​നീ​സ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യി​ലും മ​സ്ക​ത്തി​ലു​മാ​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​കാ​ലം.

    പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന​യും സം​ഗീ​ത​വും ഹോ​ബി​യാ​യ പ​തി​നാ​ലു​കാ​രി​ക്ക് സി​ൽ​വി​യ പ്ലാ​ത്തി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളും ദ​സ്ത​​യേ​വ്സ്കി​യു​ടെ​യും കാ​ഫ്ക​യു​ടെ​യും ര​ച​ന​ക​ളു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ത​ച്ച​മ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​യും സ​മൈ​ലി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ പ്ലാ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​റു​മാ​യ നി​യാ​സി​ന്റെ​യും മ​ബേ​ല​യി​ലെ മോ​ഡേ​ൺ ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ആ​രി​ഫ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് ഹ​ന അ​നീ​സ. സാ​ഹി​ത്യ​ര​ച​ന​ക്കൊ​പ്പം ശ​ക്ത​മാ​യ വാ​യ​ന​യും ചി​ന്ത​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​വു​മു​ള്ള യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​ത്താം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യാ​യ ഹ​ന അ​നീ​സ. എ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ക​വി​ത​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ത​നി​ക്കി​പ്പോ​ൾ ക​വി​ത​യെ​ക്കാ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ന് ന​മു​ക്കു ചു​റ്റും ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​രും കാ​ര്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കു​റ​ച്ചു​പേ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലം ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ർ​ന്നു കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ഹ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രു​ത്ത​ൽ​ശ​ക്തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ​ക്കൂ​ടി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ റോ​ളാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ഹ​ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ബി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​നി​ൽ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​സി. പ്ര​ഫ. റോ​യ് പി. ​വീ​ട്ടി​ൽ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ രാ​ജ​ൻ വി.​കോ​ക്കൂ​രി, ഹാ​റൂ​ൺ റ​ഷീ​ദ്, അ​മ്മു വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്ട്, ഐ.​എ​സ്.​സി മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സ​ന്തോ​ഷ്, പ്ര​ഫ. നെ​ൽ​സ​ൺ, അ​ഹ്മ​ദ് പ​റ​മ്പ​ത്ത്, സ​വി​ത, അ​നു റ​ഹീം, ക​ബീ​ർ യൂ​സു​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘The Fall’ poetry collection published
    Similar News
    Next Story
    X