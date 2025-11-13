Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:01 AM IST

    ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​യു​ടെ ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​ന​വു​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി

    പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​യു​ടെ കൂ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി
    ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​യു​ടെ ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​ന​വു​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി
    മു​സ​ന്ദം ഖ​സ​ബി​ൽ സ​മു​ദ്ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കു​ന്നി​ൻ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റ​ഡി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ക​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ഖ​സ​ബ്: ഒ​മാ​നി​ലെ സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി. മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ 45 ഓ​സ്‌​പ്രേ കൂ​ടു​ക​ൾ ​രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​ൽ 19 കൂ​ടു​ക​ളി​ലും മു​ട്ട​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഓ​രോ കൂ​ട്ടി​ലും നാ​ലു​വ​രെ മു​ട്ട​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ നീ​ണ്ട പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ട്രാ​പ്പ് കാ​മ​റ​ക​ളും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ​റ​ക​ളും ജി.​പി.​എ​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭൗ​മ വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക​സം​വി​ധാ​നം (ജ്യോ​ഗ്ര​ഫി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം-​ജി.​​ഐ.​എ​സ്) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്തു.

    മു​സ​ന്ദം തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ന്നി​ൻ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ദ്വീ​പു​ക​ളും ഓ​സ്‌​പ്രേ​യു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് പ​ഠ​നം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഖ​സ​ബ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ കൂ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബു​ഖാ, ദി​ബ്ബ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​നം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ നാ​ശം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന് പു​മെ മൗ​ണ്ട​യ്ൻ ഫോ​ക്സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ക്ക, സീ​ഗ​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടും മു​ട്ട​ക​ളും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ ഓ​സ്‌​പ്രേ നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യും പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​മാ​യ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ പോ​ലു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വെ​ളു​ത്ത ത​ല​യും ത​വി​ട്ടു​നി​റ​മു​ള്ള ചി​റ​കു​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ കൊ​മ്പു​ക​ളും മ​ഞ്ഞ​നി​റ​മു​ള്ള ക​ണ്ണു​ക​ളും​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ലി​യ വേ​ട്ട​പ്പ​ക്ഷി​യാ​ണ് ഓ​സ്‌​പ്രേ. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ദ്വീ​പു​ക​ളും ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ജ​ലോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​യു​ന്ന മീ​നു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഹാ​രം. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ക്ഷി​വ​ർ​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണി​വ. ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പെ​രു​മാ​റ്റ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഖ​സ​ബി​ൽ സ​മു​ദ്ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കു​ന്നി​ൻ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്രം

    ഈ ​പ​ഠ​നം ഒ​മാ​നി​ലെ സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ- സ​സ്യ​വ​ള​ർ​ച്ചാ വി​ക​സ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മേ​ധാ​വി നൂ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഷെ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഓ​സ്‌​പ്രേ പ​ക്ഷി​യെ​യും അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ര​യി​ലെ​യും സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ലിം ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ ജു​നൈ​ബി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

