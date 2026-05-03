Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനൂർ ഗസൽ–ലുലു സമ്മാന...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 May 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 4:08 PM IST

    നൂർ ഗസൽ–ലുലു സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി

    text_fields
    bookmark_border
    നൂർ ഗസൽ–ലുലു സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി
    cancel

    മസ്കത്ത്: നൂർ ഗസൽ–ലുലു സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ അവസാന നറുക്കെടുപ്പ് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ബർക്കയിൽ നടന്നു. നറുക്കെടുപ്പ് ചടങ്ങിൽ ഹൈതം മുഹമ്മദ് അൽ ഹുസ്നി മുഖ്യാതിഥിയായി. നൂർ ഗസൽ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല റാഷിദ് അൽ അവാദി, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഹസ്‌ലിൻ സലീം, ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഷോപ്പ് മാനേജർ മുസ്തഫ , നൂർ ഗസൽ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് സെയിൽസ് മാനേജർ അസിം പി.കെ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

    ഒമാനിലെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും 2025 നവംബർ 20 മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി 28 വരെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് പദ്ധതി അരങ്ങേറിയത്. രണ്ടു ഒമാനി റിയാൽ മൂല്യമുള്ള നൂർ ഗസൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. പ്രതിമാസം ഐഫോൺ 17 പ്രോ, സാംസങ് ടി.വികൾ, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ, ലുലു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ എന്നിവയാണ് സമ്മാനങ്ങളായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsluludrawNoor Ghazal
    News Summary - The draw for the Noor Ghazal-Lulu Prize Scheme has been completed.The draw for the Noor Ghazal-Lulu Prize Scheme has been completed.
    Similar News
    Next Story
    X