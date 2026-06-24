പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ പ്രതിനിധി സംഘം അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ പ്രതിനിധി സംഘം അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമം, അവകാശങ്ങൾ, സുരക്ഷ, സാമൂഹിക ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ പ്രതിനിധി സംഘം ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പ്രശാന്ത് പിസെയെ സന്ദർശിച്ചു.
ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിനിധി സംഘം അംബാസഡറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പരാതികൾ, നിയമസഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകത, തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ, ശമ്പള കുടിശ്ശിക, രേഖാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ കോൺസുലർ സഹായം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. കൂടാതെ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവക്ക് ഫലപ്രദമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ച ചെയ്തു.
പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ ഉറപ്പാക്കാനും വേഗത്തിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയും സാമൂഹിക സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ എംബസി തുടർന്നും ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് അംബാസഡർ ഉറപ്പുനൽകി. പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ജെസ്സി ജോസ്, കോഓഡിനേറ്റർ രാജേഷ് കുമാർ, ട്രഷറർ നൂറുദ്ദീൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ വലിയാട്ട് എന്നിവരാണ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
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