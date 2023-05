ബുറൈമി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയുടെ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

cancel camera_alt നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ബു​റൈ​മി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി

By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: ബു​റൈ​മി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 98 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ഇ​തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബു​റൈ​മി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 2021 ജൂ​ണി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​​സ്​ ‘മ​ദ്​​യ്ൻ’ ആ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്​ ബു​റൈ​മി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​കെ 5.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യി​ക ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നി​ട​ത്ത്​ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മ​ലി​ന​ജ​ല ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, പ്ര​തി​ദി​നം 400 ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ ശേ​ഷി​യു​ള്ള മ​ലി​ന​ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, ആ​ദ്യ​ത്തെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​.ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ എ​ട്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നു​ള്ള ചാ​ലു​ക​ൾ, മ​ലി​ന​ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ക​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം ഏ​ഴ്​ കി​​ലോ മീ​റ്റ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന ജ​ല​സേ​ച​ന ശൃം​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും. 300,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

News Summary -

The construction of Buraimi Industrial City is in the final stage