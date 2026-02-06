Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    6 Feb 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    6 Feb 2026 11:25 AM IST

    സൈ​ക്കി​ൾ പൂ​രാ​വേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ഗ​രം; മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക് ഇ​ന്ന്

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ മ​ത്സ​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ; 18 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    മ​സ്ക​ത്ത് ക്ല​ാസി​ക് റേ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം (ഫ​യ​ൽ)           

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​ക്ലി​ങ് ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ ഒ​മാ​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ 15ാം ​പ​തി​പ്പി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക്കോ​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി വ​ള​രു​ക​യാ​ണ് ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക് യു.​സി.​ഐ പ്രോ ​സീ​രീ​സ് ക​ല​ണ്ട​റി​ലു​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ (ഫ​യ​ൽ)

    അ​ൽ മൗ​ജി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ബു​സ്താ​ൻ വ​രെ 179.16 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ റൂ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. തീ​ര​ദേ​ശ അ​തി​വേ​ഗ പാ​ത​ക​ളും ക​ഠി​ന​പാ​ത​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന റൂ​ട്ട്, സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ന​ശേ​ഷി​യും ക​ഴി​വു​ക​ളും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കും. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​മാ​നി സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക്കി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര പ​രി​ച​യം നേ​ടു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക്കി​ന്റെ നാ​ലാം എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ18 ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 146 റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    2010ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് സീ​സ​ണി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ കൊ​ടി​മ​രം മു​ത​ൽ ഖു​റ​യ്യാ​ത്തി​ലെ ഹാ​വി​യ​ത്ത് ന​ജം വ​രെ 174.83 കി.​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം പി​ന്നി​ടും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം സ​മൈ​ലി​ലെ അ​ൽ ഫൈ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ൽ ഹം​റ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ശർ​ഖി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 193.44 കി.​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​തി ഹൈ​റ്റ്സ് വ​രെ 194.96 കി.​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള​താ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട മ​ൽ​സ​രം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ലാം ഘ​ട്ടം ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ അ​ൽ സ​വാ​ദി ബീ​ച്ചി​ൽ നി​ന്ന് സു​ഹാ​ർ വ​രെ 151.26 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം പി​ന്നി​ടും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്വീ​ൻ സ്റ്റേ​ജ് നി​സ്‍വ​യി​ൽ നി​ന്ന് ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വ​രെ 159.270 കി.​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ചാം ഘ​ട്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ‘ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി​ന്റെ 15-ാം ​പ​തി​പ്പാ​ണി​തെ​ന്നും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും മി​ക​ച്ച റോ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​മാ​നെ സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​നു​ള്ള അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഏ​ഷ്യ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സൈ​ഫ് അ​ൽ റു​ഷൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​താ​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹോ​ർ​മു​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​നി​ര​ക​ളും സ​മ​ത​ല​പാ​ത​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന റൂ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ലി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ഘാ​ട​ന​വും ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല​ണെ​ന്നും എ.​എ​സ്.​ഒ​യി​ലെ സൈ​ക്ലി​ങ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി​യ​ർ-​ഇ​വ് തു​വോ​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ടം ത​ന്നെ​യാ​കും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​യെ​ന്ന് റേ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫ്രാ​ങ്ക് പെ​ർ​ക്ക്യൂ പ​റ​ഞ്ഞു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി ഇ​ഷാ​ഖ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി, യു.​എ.​ഇ ടീം ​എ​മി​റേ​റ്റ്സ്-​എ​ക്സ്‌​ആ​ർ​ജി​യി​ലെ ആ​ഡം യേ​റ്റ്സ്, ഒ​മാ​നി സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ വ​ഹൈ​ബി, സൈ​ദ് അ​ൽ റ​ഹ്ബി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    MuscatomannewsgulfCyclingMuscat Classic
