Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:35 AM IST

    കാത്തിരിപ്പി​ന്റെ ക്രിസ്മസ്

    കാത്തിരിപ്പി​ന്റെ ക്രിസ്മസ്
    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് എ​പ്പോ​ഴും അ​ൽ​പം നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ പോ​ലെ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ളോ മ​ഞ്ഞ് വീ​ണു കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​ക​ളോ ഇ​വി​ടെ ഇ​ല്ല. എ​ന്നാ​ലും ഓ​രോ ഡി​സം​ബ​റും എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യും. ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ന​ക്ഷ​ത്രം. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും അ​ത് തെ​ളി​യും. ദൂ​രം മ​റ​ക്കാ​നും, പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​തു​ക്കാ​നും, അ​ടു​ത്ത ക്രി​സ്മ​സി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ മ​ണ്ണി​ൽ കാ​ലു​കു​ത്തു​മെ​ന്ന സ്വ​പ്നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നും... ഫ്ലാ​റ്റി​ലെ ഒ​രു ചെ​റി​യ മു​റി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വ്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ളി മ​ന​സ്സി​നെ ഉ​ണ​ർ​ത്തും.

    അ​മ്മ​യു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബാ​ല്യ​കാ​ല ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണി​ന് മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​യും. പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി യാ​ത്ര, കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച മെ​ഴു​കു​തി​രി, ന​ക്ഷ​ത്രം കെ​ട്ടി​യ വീ​ട്, വീ​ട്ടി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ല​ളി​ത​മാ​യ സ​ദ്യ -എ​ല്ലാം ഒ​രു​മി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി വ​രും. ഇ​ന്ന്, അ​ന്യ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് വെ​ളി​ച്ച​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​പ​ഴ​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ തി​ള​ക്കം അ​വ​ക്കൊ​ന്നും പ​ക​ര​മാ​വി​ല്ല. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​രു​മി​ച്ചു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ച്ച് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ സ​മ​യ​ക്കു​റ​വി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ല​ളി​ത​മാ​യ കേ​ക്കി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ഘോ​ഷം ഒ​തു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു.

    ഈ ​പ​രി​മി​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ഥം പ്ര​വാ​സി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.പ​ങ്കി​ട​ലി​ന്റെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ന്റെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സെ​ന്റ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സേ​വ്യ​ർ കാ​ത്ത​ലി​ക് ച​ർ​ച്ച്, സെ​ന്റ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് എ​ന്നീ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ക​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വി​ച്ചാ​ലും ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്പ​ത്ത്. പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ർ​മ​യാ​ണ്.

    സ​ന്തോ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ്. എ​ന്നാ​ലും, ആ ​ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം, തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ സ്വ​പ്നം ഹൃ​ദ​യം കൈ​വി​ടി​ല്ല.

