Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 10:06 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    • • കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഇ​ട​ത്‌ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​വ​ണം –മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    • • മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്‌​റ്റ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ട​ങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: മൂ​ന്നു​ദി​വ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മ​ട​ങ്ങി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ര​വ്. 26 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​രു കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം വ​ര​വേ​റ്റു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ സു​ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, വി​ക​സ​ന​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ലാ​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​കൂ​ടി​യാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി വാ​ഹ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്‌ മൈ​താ​നി​യി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും ഒ​മാ​നി വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​വേ​റ്റ​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യ​ളം മി​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്‌​റ്റ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ശ്ര​വി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്‌.

    പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത്‌ വ​ർ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സം​സാ​രി​ച്ച​ത്‌. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ജ​ന​ക്ഷേ​മം തു​ട​ങ്ങി ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ മു​ക​ളി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 3000 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​മെ​ടു​ത്ത്‌ വി​വി​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്‌. അ​തി​ന് ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​കെ. പ​വി​ത്ര​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ മ​യ്യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​ദ്ദേ​ഹം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്‌. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഫോ​ളോ അ​പ്‌ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഡോ. ​ഷാ​ജി പി. ​ശ്രീ​ധ​ർ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല ച​പ്‌​റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന് ന​ല്ല തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​തി​ല​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട്‌ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ മെ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, രാ​കേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ജാ ​എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഷ​മീ​മ അ​ൻ​സാ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ഗാ​ന​വും വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കേ​ര​ള വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​നീ​ഷ്‌ ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​വി​ത്ര​ൻ കാ​രാ​യി, ഹേ​മ ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, കൈ​ര​ളി സ​ലാ​ല ഭ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ലി​ജോ ലാ​സ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഡോ. ​ഹൃ​ദ്യ എ​സ്‌. മേ​നോ​ൻ, ഡോ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. നേ​ര​ത്തേ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പു​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രാ​ത്രി​യോ​ടെ സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala chief ministersalalahgulfnewsOmanPinarayi Vijayan
    News Summary - The Chief Minister returned after completing his visit to Oman
    Similar News
    Next Story
    X