Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:18 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഒ​മാ​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി​യാ​യി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    24, 25 തീ​യ​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം, വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഒ​മാ​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി​യാ​യി​ല്ല
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ (ഫയൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഒ​മാ​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി​ട്ടും കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നാ​ലെ വി​വി​ധ ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തും. അ​തേ​സ​മ​യം, വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം. 24, 25 തീ​യ​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ​യും സ​ലാ​ല​യി​ലെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രേ​ട്ടോ​കോ​ൾ പ്ര​കാ​രം രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്. ഇ​ത് മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​മോ എ​ന്ന നേ​രി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യും നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​ള​രെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​ത്ത​ന്നെ കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി തേ​ടി​യ​താ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ത് ത​ട​സ്സ​മാ​കി​ല്ല എ​ന്നും ഒ​മാ​നി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും നോ​ര്‍ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    17 മു​ത​ല്‍ 19 വ​രെ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ​ര്യ​ട​നം. മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷാ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 17ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ലും 18ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ലും 19ന് ​റി​യാ​ദി​ലു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍.

    30ന് ​ഖ​ത്ത​റി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തും. ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം.​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newschief ministergulf news malayalam
    News Summary - The Centre has not given permission for the Chief Minister's visit to the Gulf, including Oman
    Similar News
    Next Story
    X