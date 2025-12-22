Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    22 Dec 2025 11:55 AM IST
    22 Dec 2025 11:55 AM IST

    എളിമയുടെ സൗന്ദര്യം

    എളിമയുടെ സൗന്ദര്യം
    ‘‘ന​മു​ക്ക് ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യാ​കാം. അ​തി​ന്റെ നി​ൽ​പ്പ് ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​റ്റു​പാ​ടും പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ക്കു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യി​ലെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ണ​വെ​ളി​ച്ച​ങ്ങ​ളും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല; മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ​ര​ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ക​ട്ടെ....’’

    ക്രി​സ്മ​സ് ദി​നം യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. ഇ​രു​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന പു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. ബേ​ത്‌​ല​ഹേ​മി​ലെ കാ​ലി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ, ക​ച്ച​ക​ളാ​ൽ പൊ​തി​യ​പ്പെ​ട്ട്, ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് നി​ന്ന് ചൊ​രി​ഞ്ഞ വാ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തി​ന് ജീ​വ​നും പ്ര​കാ​ശ​വു​മാ​യി പി​റ​ന്നു​വീ​ണു.

    സ്വ​ന്തം ശ​രീ​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​യും ര​ക്തം പാ​നീ​യ​മാ​യും പ​ക​ർ​ന്നേ​കി​യ ത്യാ​ഗ​മൂ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ക്രി​സ്തു. കു​രു​ട​ന് കാ​ഴ്ച​യും ബ​ധി​ര​ന് കേ​ൾ​വി​യും മു​ട​ന്ത​ന് ഓ​ജ​സ്സും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ അ​വി​ട​ത്തെ വി​ശു​ദ്ധ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന് ത്യാ​ഗ​പൂ​രി​ത​മാ​യ കു​രി​ശു​മ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​പ​ര​നു​വേ​ണ്ടി, അ​പ​ര​ന്റെ സു​ഖ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​നി​ൽ ക്രി​സ്തു ഇ​ന്നും ജ​നി​ക്കു​ന്നു.

    ന​മു​ക്ക് ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യാ​കാം. അ​തി​ന്റെ നി​ൽ​പ്പ് ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ശി​ഖി​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​റ്റു​പാ​ടും പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത്, മ​റ്റു മ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​ല​പൊ​ഴി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ആ ​മ​രം നി​റ​യെ എ​ന്തൊ​ക്കെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്! അ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​നും പ​ച്ച​നി​റ​ത്തോ​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യി​ലെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ണ​വെ​ളി​ച്ച​ങ്ങ​ളും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല; മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്.

    അ​തു​പോ​ലെ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ​ര​ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ക​ട്ടെ! ന​മ്മു​ടെ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ന​ൽ​കു​ന്ന ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹം നി​റ​ഞ്ഞ മ​ക്ക​ളാ​യി തീ​രാം... എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്നേ​ഹം നി​റ​ഞ്ഞ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ...

