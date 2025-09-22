Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    മ​നം​നി​റ​ച്ച് അ​ൽ ഹെ​യി​ലി​ൽ ചാ​ക​ര

    ചാ​ക​ര​യെ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി
    മ​നം​നി​റ​ച്ച് അ​ൽ ഹെ​യി​ലി​ൽ ചാ​ക​ര
    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് വ​ട്ട​മി​ട്ട് പ​റ​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ, ജ​നം ത​ടി​ച്ച്കൂ​ട്ടി​യു​ണ്ട്. കാ​ര്യ​മ​റി​യാ​ൻ കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ​യെ​ത്തി​വ​ർ പ​ല​രും ക​ണ്ട​ത് അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ൽ ഹെ​യി​ൽ ബീ​ച്ചി​ൽ ചാ​ക​ര​യെ​ത്തി. വ​ന്ന​വ​രും നി​ന്ന​വ​രും ക​ണ്ട​വ​രും കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന​ത്ര​യും വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ക്കി.

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ബോ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റ്റാ​നാ​വ​ത്ത വി​ധം മീ​നു​ക​ൾ വ​ല​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ട്ടും താ​മ​സി​ക്കാ​തെ ജീ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​ലി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യാ​ണ് വ​ല​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ മീ​നു​ക​ളെ മു​ഴു​വ​നും ക​ര​ക്ക​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്. ചു​റ്റും ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ട് ഇ​ത് ആ​ദ്യ കാ​ഴ്‌​ചാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മീ​പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര​യും മ​ത്സ്യം വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നെ​യും ബാ​ക്കി​വ​ന്നു. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ചാ​ക​ര​യെ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി. ബാ​ക്കി വ​ന്ന മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​നും സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ത​ക്ക​സ​മ​യ​ത്ത് ബീ​ച്ചി​ലെ​ത്തി​യ പ​ല​രും മ​ത്സ്യം വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടാ​നാ​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​വു​മാ​യാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​റ്റ്, ഒ​ഴു​ക്ക്, തി​ര, ച​ളി, സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ മൂ​ല​മാ​ണ് ചാ​ക​ര ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് അ​ഴി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ചാ​ക​ര കാ​ണു​ന്ന​ത്. ന​ദീ​മു​ഖ​ത്ത് നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന ച​ളി​യും എ​ക്ക​ലും ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ക​ട​ൽ ഇ​വ​യെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്നു. മീ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​സ​ങ്കേ​ത​മാ​കു​ന്ന ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മീ​നു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും.ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സം വ​രെ ഈ ​ച​ളി​ക്ക​ല​ക്കം ഒ​രി​ട​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ന്ന​ശേ​ഷം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്നു. ചാ​ക​ര വീ​ഴു​ന്നി​ട​ത്ത് ക​ട​ലി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ശാ​ന്ത​ത​യാ​യി​രി​ക്കും.

