Madhyamam
    Oman
    30 Dec 2025 11:01 AM IST
    30 Dec 2025 11:01 AM IST

    ഹൃദയങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന ഉണ്ണിയേശു

    ഹൃദയങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന ഉണ്ണിയേശു
    ബെ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ലെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഗു​ഹ​യി​ൽ ക്രി​സ്തു ജ​നി​ച്ചു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ആ​ദ്യം എ​ത്തു​ന്ന​ത് വെ​ളി​മ്പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ടു​ക​ളെ കാ​ക്കു​ന്ന ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​ര​ടെ അ​ടു​ത്താ​ണ്. അ​വ​ർ അ​ത്ര സ​ന്തു​ഷ്ട​രൊ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. രാ​ത്രി കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ടു​ക​ളെ ഗു​ഹ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് ഗു​ഹാ മു​ഖ​ത്ത് അ​വ​ർ മ​ഞ്ഞും ത​ണു​പ്പും മ​ഴ​യു​മെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ടു​ക​ളെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​ന്നു. അ​തി​ൽ അ​വ​ർ അ​ത്ര സം​തൃ​പ്ത​ര​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്താ​ണ് ബെ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ലെ കാ​ലി​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്തു ജ​നി​ച്ചു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത എ​ത്തു​ന്ന​തും വ​ള​ര​യേ​റെ സ​ന്തോ​ത്തോ​ടെ ബ​ത് ല​ഹേം വ​രെ അ​വ​ർ ചെ​ല്ലു​ന്ന​തും. ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വി​ന്റെ അ​മ്മ മ​റി​യ​ത്തോ​ടും ഔ​സേ​പ്പി​നോ​ടും ഒ​ന്നി​ക്കു​ക​യും സം​തൃ​പ്ത​ിയോ​​ടെ അ​വ​ർ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​തി​വി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്രം ആ​കാ​ശ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​ദ്വാ​ന്മാ​ർ ബ​ത് ല​ഹേ​മി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​വ​രും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​യീ​ശോ​യു​ടെ അ​രി​കി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തും കാ​ഴ്ച വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​യ പൊ​ന്നും മീ​റ​യും കു​ന്തി​രി​ക്ക​വും കാ​ഴ്ച​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും. അ​വ​രും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    പ്രി​യ​മു​ള്ള​വ​രേ..​എ​ന്താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി​ക്ക് കാ​ര​ണം? യേ​ശു അ​വ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു പ​ക്ഷേ കേ​ട്ട വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക്രി​സ്തു ജ​നി​ച്ചു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത അ​വ​ർ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സം​തൃ​പ്തി ഉ​ള​വാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്തു ജ​നി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ ന​മു​ക്ക് പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ട്. ബെ​ത് ല​ഹേം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന യ​ഹൂ​ദ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ രാ​ജാ​വാ​യ ഹി​രോ​ദോ​സ്. അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ക​ൽ​പ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യും കൊ​ന്നു​ക​ള​യു​ക എ​ന്ന്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ ​ക​ൽ​പ​ന രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭീ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എ​ന്താ​ണ് ആ ​ക​ൽ​പ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണം? അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്തു ജ​നി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ആ ​കാ​ര​ണം.​ ബെ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ലെ കാ​ല​ിത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്തു ജ​നി​ച്ചു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല, കേ​ട്ട ആ ​വാ​ർ​ത്ത അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​നു കാ​ര​ണം.

    ക്രി​സ്തു ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ക്കാ​ത്ത ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന് അ​സം​തൃ​പ്തി​യും താ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ക്രി​സ്തു ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നി​ച്ച ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​രും വി​ദ്വാ​ന്മാ​രും സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്തു ജ​നി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ന​വ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും അ​വ​ൻ ആ​യി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും അ​വ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും അ​വ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും ശാ​ന്തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും പ​ര​ത്തു​ന്ന​താ​യി​ത്തീ​രു​മെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

    പ്രി​യ​മു​ള്ള​വ​രേ..​ന​മ്മു​ടെ വ്യ​ക്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ന​മ്മു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും നാം ​പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും ശാ​ന്തി​യു​ടെ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ​യും തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ ത​ക്ക​വ​ണ്ണം ക്രി​സ്തു​വി​ന് ജ​നി​ക്കു​വാ​ൻ ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലും പൂ​ൽ​ക്കൂ​ടൊ​രു​ക്കാം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ​യും പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു. ദൈ​വം അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ട്ടെ....

