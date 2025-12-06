Begin typing your search above and press return to search.
    പി​ന്നി​ട്ട​ത് അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ വ​ർ​ഷം

    അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലെ​ന്ന് ലോ​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​സം​ഘ​ട​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    പി​ന്നി​ട്ട​ത് അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ വ​ർ​ഷം
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​തെ​ന്ന് ലോ​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​ഘ​ട​ന (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​ഒ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ര​ട്ട​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മേ​ഖ​ല ചൂ​ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും റ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2024ലെ ​അ​റ​ബ്മേ​ഖ​ല​യി​ലെ താ​പ​നി​ല വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ക​ട​ന്ന​താ​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തീ​വ്ര​മാ​യ ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​ര​ൾ​ച്ച, അ​തി​മ​ഴ എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​ഒ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ദി ​ക്ലൈ​മ​റ്റ് ഇ​ൻ ദി ​അ​റ​ബ് റീ​ജ​ൺ 2024’ എ​ന്ന സ​മ​ഗ്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​താ​ണ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നാ​വാ​ത്ത​ത്ര ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മേ​ഖ​ല ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഡാ​റ്റ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര ‘സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ദി ​ക്ലൈ​മ​റ്റ്’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണി​ത്.

    1991-2020 അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ല​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 1.08 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ഉ​യ​ർ​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ശ​രാ​ശ​രി താ​പ​നി​ല​യാ​ണ് 2024ൽ ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    1981 മു​ത​ൽ തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത പ്ര​കാ​രം, വ​ട​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലും ചൂ​ട് ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ക​ട​ന്ന നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് മ​നു​ഷ്യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​കൃ​തി​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു.

    ‘ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ണ് താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ത്യ​ന്തം പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​ഒ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ലെ​സ്റ്റെ സാ​വ്ലോ പ​റ​ഞ്ഞു. 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ക​ട​ന്ന ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ താ​പ​കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മൊ​റോ​ക്കോ, അ​ൾ​ജീ​രി​യ, തു​നീ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഉ​ത്ത​രാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​റു​ത​വ​ണ കാ​ര്യ​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ പോ​ലു​ള്ള വ​ര​ണ്ട രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​മ​ഴ​യും മി​ന്ന​ൽ​പ്ര​ള​യ​വും വ്യാ​പ​ക​നാ​ശം വി​ത​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    2024ൽ ​അ​തി​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ 38 ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു. ചൂ​ട് ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം 300ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. 1980-1999, 2000-2019 കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്ത​നം 83 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യും അ​തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മേ​ഖ​ലാ​പ​ര​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബു​ൽ ഗൈ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

